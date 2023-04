Atletica: ottimi risultati per le società brianzole ai regionali di prove multiple

Ai Regionali di prove multiple (categorie Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi maschili e femminili), importanti risultati sono stati conquistati sulla pista di Busto Arsizio da atleti affiliati a società della Brianza.

Atletica: ottimi risultati per Caiani

Innanzitutto nel decathlon assoluto con Andrea Caiani (Team-A Lombardia – Brugherio) che ha vinto il titolo assoluto e quello della categoria Under 23 con 5929 punti. Caiani nella prova di apertura (100 m) del decathlon era sfrecciato subito in testa con il miglior crono 11.50 e aveva preceduto Simone Ronzoni (Atl. Imola Sacmi AVIS, 11.72) e Giacomo Maggioni (Atl. Lecco 11.78). Il confronto tra questi atleti è proseguito in tutte le gare: Ronzoni è stato il migliore nel lungo, peso e nei 400m; nell’alto si è imposto Andrea. Nella seconda giornata di prove l’atleta del Team-A ha consolidato la sua leadership regionale con i primi posti nei 110m ostacoli, nel giavellotto e con i 3.80 nell’asta, miglior misura degli atleti lombardi in gara. L’argento è stato vinto da Giacomo Maggioni con 4842 punti. Lo score più alto in assoluto è stato quello dell’emiliano Simone Ronzoni con 6545 punti.

Atletica: ottimi risultati per Grossier, Elli, Aletti e Carbone

Nell’eptathlon Allieve ha chiuso al terzo posto la brianzola Lisa Grossier (Team-A Lombardia) con 3972 pt, subito seguita da Alice Elli (Bracco Atl.) 3730 e Cecilia Aletti (Atletica Monza) 3714 (12ma Gaia Carbone del Team-A con 3045 pt). Nel decathlon allievi il migliore dei brianzoli è stato Luca Vernace (Atl. Monza) sesto con 5071 pt seguito da Davide Beretta (4960 pt) e Marco Ianne (4793 pt) entrambi Team-A al settimo e ottavo posto. Importanti piazzamenti hanno gratificato l’impegno di tre portacolori dell’Atletica Monza: Federico Sironi nono con 4792 pt, Filippo Bianchini 12mo con 4502 pt e Gabriele Balbo 13mo con 4388 punti. Per gli under 18 la gara era valida anche come Campionato Regionale di Società. L’Atletica Monza è giunta seconda nel maschile con 14365 pt, quinto il Team-A Lombardia (9753); tra le Allieve, Team-A Lombardia terzo con 7017 punti.