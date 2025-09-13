Si è conclusa con la conquista del settimo posto, risultato in linea con le previsioni della vigilia, la partecipazione della squadra italiana alla finale della staffetta 4×400 mista, prova che metteva in palio il titolo iridato nei mondiali di atletica leggera in corso a Tokyo. Sul primo gradino del podio è salita la compagine degli Stati Uniti, che ha tagliato il traguardo in 3’08’’80, precedendo l’Olanda ed il Belgio.

Atletica leggera: con Vladimir Aceti ha gareggiato anche Luca Sito

Gli azzurri, che schieravano un roster a forte tinte brianzole, grazie alla presenza di Vladimir Aceti, giussanese, nella terza frazione, e di Luca Sito, milanese, che come il compagno si allena a Giussano, agli ordini di Alessandro Simonelli, nella prima frazione, hanno invece terminato la loro performance in 3’15’’82.

Atletica leggera: il Giappone fanalino di coda della prova

La finale ha visto la Polonia classificarsi quarta, ad un passo dalla zona medaglie, sopravanzando Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, Sudafrica, appunto l’Italia ed infine il Giappone.