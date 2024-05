Atletica leggera, Gsa Brugherio, Daini Carate Brianza e Forti e Liberi Monza bene tra i Master

Grande soddisfazione nelle sedi delle società Gsa Brugherio, Daini Carate Brianza, Forti e Liberi Monza per i titoli conquistati dai rispettivi atleti Over 35 nel campionato provinciale Master. A Brescia, gli atleti affiliati a queste società hanno vinto complessivamente venti titoli confermandosi ai vertici delle rispettive specialità, come è accaduto per Paolo Gatti sui 1500 (dal 1998 è tesserato alla Daini diretta dal presidente Stefano Pozzi e ha indossato anche la maglia azzurra) o per l’inossidabile Roberto Maiocchi, che ha vinto due medaglie e che quest’inverno ad Ancona negli italiani indoor Master ha vinto, nella categoria Master 90, due medaglie d’oro (lancio del disco e getto del peso) e due d’argento (giavellotto e corsa sui 60 metri).

Atletica leggera: è del Gsa Brugherio il bottino maggiore

Un gruppo di atlete del Gsa Brugherio

In tema di titoli il bottino più consistente è quello delle atlete del Gsa (Gruppo Sportivo Atletica) di Brugherio, fondato nel 1979 per avviare i giovani alla pratica sportiva, quindi aiutandoli ad esprimersi al meglio nelle categorie assolute fino alle categorie amatoriali. Proprio la passione per l’atletica leggera si è palesata anche in questi campionati con i titoli vinti da Tamara Sala (F45) nei 100 (crono 14’’87), nei 200 (31’’55) e nel lungo con un salto di 3,90 metri. La conquista di due titoli a testa ha premiato la determinazione di Raffaella Oliviero (F60) nei 100 (crono 17’’28) e nel lancio del disco (15,07 metri); quindi di Carlotta Musumeci (F35) nei 400 (1’012ìì80) e nel lungo (3,66 metri) e di Annamaria Sala (F50), nei lanci del disco (15,38 metri) e del martello (19,41 metri).

Atletica leggera: buone notizie da Daini Carate e Forti e Liberi Monza

Paolo Gatti (Daini Carate Brianza)

Sei titoli hanno impreziosito il bilancio della Daini: Mauro Dozio (M35) ne ha vinti due nelle corse veloci (100 in 11’’97 e 200 in 23’’66) imitato da Rosario Mauri (M60) nei 100 (13’’00) e 200 (26’’70); Luigi Duca (M55) ha vinto l’oro nel peso (7,94 metri) e Paolo Gatti (M65) quello sui 1500 (crono 5’10’’73). Nel rendiconto Forti e Liberi Monza spiccano le vittorie di Roberto Maiocchi (M90) sui 100 (25’’68) e nel disco (13,78), quindi di Matteo Zanella (M50) nel martello (39,94), di Manfred Di Blasi (M55) nel peso (9.81) e di Maurizio Rocco Viscontini (M60) 8,23 nel triplo.