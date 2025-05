Atletica: i risultati dei Provinciali a staffette di Seregno

A Seregno, sulla pista dello Stadio Ferruccio, si sono disputati i Campionati provinciali di staffette per le categorie giovanili organizzati dalla società 5 Cerchi Seregno. Le prime gare ad assegnare i titoli sono state le staffette del mezzofondo.

La gara 3×800 Ragazze caratterizzata da sorpassi e recuperi, premia Milano Atletica che con Samuela Papi Polli, Ingrid Meloni ed Elettra Papi Polli vince in 8:16.19 davanti alla Pbm Bovisio Masciago (Dipace, Bottazzo, Pestrichella) in 8:20.70 e all’Athletic Club Villasanta (Di Somma, Malegori, Colli) con 8:21.69.

La sfida Ragazzi è dominata dalla Aspes Milano che con De Rubertis, Verzillo e Colombari vince in 7:33.54. Al secondo posto si insedia la Pbm Bovisio Masciago (Piarulli, Beretta, Ghezzi) con 7:50.05, terza l’Accademia Melegnano in 7:58.15. Nella 4×100 Ragazze, titolo all’Aspes con Favari, Ruberto, Varretta e Vigani che con il crono 54.00 stacca Athletic Elite – Milano (Del Monte, Grossi, Peppoloni, Calvara) 55.02 e Gsa Brugherio (Meoni, Dell’Orto, Ciortan, Costa) 55.11 al fotofinish.

Tra i Ragazzi, l’Atletica Punto It – Cesano Boscone mette tutti in fila con il tempo di 53.35, realizzato da Vaccari, Terzi, Simone e Pappadà. Fotofinish per il secondo posto, che va all’Athletic Club Villasanta (Rebonato, Di Bacco, Gui, Salomoni) in 55.04 davanti all’Atletica Gessate in 55.10.

Atletica, risultati dei Provinciali a Seregno: i Cadetti

Atletica Gsa Brugherio: la squadra ragazze a Seregno

Nelle sfide dei Cadetti/e i migliori risultati tecnici arrivano dalle 4×100, sia al maschile che al femminile. Nella finale Cadette, la Riccardi firma un gran tempo di 49.49, secondo crono nazionale della stagione realizzato da Bertolini, Bongiovanni, Laccisaglia e Panzacchi. Argento per la Fanfulla Lodigiana (Pezzini, Giannetti, Zironi, Marazzoli) con 51.75, bronzo per l’Atletica Punto It in 52.04.

Corrono forte anche i Cadetti del Gsa Brugherio. Il colpaccio arriva in batteria, quando Edoardo Binetti, Francesco Berio, Cristian Fiorentino e Fabrizio Lanzini corrono in 45.66. terzo crono italiano dell’anno. In finale però l’emozione gioca qualche scherzo, e i brianzoli devono lottare per vincere in 46.34, davanti a una combattiva Atletica Gessate (Simeone, Panzeri, Ronchi, Torricelli) in 46.84, terza l’Atletica Punto It con il crono di 48.00.

Nella 3×1000 Cadetti vittoria della Pbm Bovisio (Lollo, Lari, Marras) che con 8:42.88 tiene a debita distanza l’Aspes (De Simone, Maselli, Daolio) con 8:58.05; terzo posto per la Fenice di Nova Milanese (Frattaruolo, Ponti, Maggi) con 9:02.08.

Molto combattuta la 3×1000 Cadette, dove la Riccardi si impone con Bellaviti, Suria e Casera in 10:16.46, mentre la sfida per il secondo posto viene vinta dall’Athletic Club Villasanta (Bella, Agostoni, Meyer) in 10:32.54 sull’Euroatletica 2002 (Gottardi, Innocenti Granacci, Mela) con 10:34.75.