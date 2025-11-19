Atletica: Forti e Daini da podio ai Regionali Master di lanci invernali

Anche nei resoconti finali dei Campionati regionali Master di lunghi lanci invernali (specialità disco, martello e giavellotto) con talune gare disputate sulle rinnovate pedane del Centro sportivo di Casalmaggiore e altre su quelle di Busto Arsizio, spiccano le prestazioni tecniche di atleti tesserati alla Daini di Carate Brianza e alla società Forti e Liberi di Monza.

Atletica: brianzoli da podio ai Regionali Master di lanci invernali, d’oro Di Blasi, Ciccarelli e Locati

In gare agonisticamente e tecnicamente di buon livello, nella specialità lancio del disco i migliori riscontri metrici sono stati quelli di Manfred Di Blasi (Forti e Liberi) oro Cat.M55 con 28,36 e di Dario Ciccarelli (Daini Carate Brianza, stimato professore di Scienze Motorie a Milano) argento Cat.M 45 con 29,36; nel lancio del martello di Lorenzo Locati (Forti e Liberi) oro M 70 con 35,17 e di Di Blasi oro con 26,61; nel getto del peso di Locati oro con 11,65 e bronzo per Di Blasi con 9,24. Infine nel giavellotto argento per Ceccarelli con 37,29.

Atletica: il Progetto Studente-Atleta di alto livello

Inoltre il Comitato Regionale Fidal ha confermato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato il bando del “Progetto didattico Studente-Atleta di alto livello” valido per l’anno scolastico 2025/2026.

È proseguito quindi il progetto, realizzato dal Ministero in collaborazione con Coni, Cip e Sport e Salute, che mira a favorire e sostenere il percorso scolastico degli studenti-atleti di livello nazionale che frequentano le scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie del territorio nazionale. Per i dettagli occorre contattare il Comitato Lombardia Fidal in via Piranesi 46, 20137 Milano, telefoni 02744786; 02733579.