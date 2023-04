Atletica, Daini Carate Brianza in festa: Gatti e Citterio in evidenza nei mondiali indoor Master

Emozioni e grandi soddisfazioni dagli atleti della Daini di Carate Brianza, impegnati a Torun, in Polonia, nei campionati mondiali invernali dedicati alle categorie Master: indoor, corsa campestre, lanci all’aperto e corsa su strada. Alla rassegna iridata erano presenti Paolo Gatti e Paolo Citterio, atleti affiliati alla società presieduta da Stefano Pozzi e che, per l’occasione, vestivano la maglia azzurra dell’Italia e non la consueta maglia gialloverde. Entrambi sono tornati in Brianza con medaglie di bronzo al collo. In Polonia, Paolo Gatti ha corso i 3000 metri e sul tartan azzurro della pista indoor si è classificato quinto (crono 11’09”89), a una manciata di secondi dal podio. Gatti poi ha corso, in condizioni meteo non ottimali, la staffetta di cross 3×8 km insieme ai compagni Franco Torresani (Atletica Paratico) e Carlo Maria Chierotti (Atletica Borgaretto), riuscendo a conquistare il terzo posto per la categoria M60.

Atletica: exploit di Citterio nei 60 ostacoli

Paolo Citterio sul terzo gradino del podio

Paolo Citterio (categoria M45), reduce dalla proficua trasferta ad Ancona, sede dei campionati italiani indoor Master, dove aveva trionfato nel pentathlon con 3771 punti, distinguendosi soprattutto con la quinta misura nell’alto e con il secondo crono sui 60 ostacoli (9”22), anche in questi mondiali ha scelto di impegnarsi nel pentathlon e nella gara sui 60 ostacoli. Nel pentathlon ha totalizzato 3676 punti: per lui quarto posto dietro gli agguerritissimi atleti spagnoli ed australiani. Citterio si è però rifatto con il terzo posto nei 60 ostacoli, dove si è distinto con una brillante prestazione, chiudendo la finale in 8”86.

Gatti che predilige i salti e le gare brevi è sempre stato tesserato per la Daini. «Ho iniziato a gareggiare da giovane -spiega-. Poi dopo una pausa, verso la fine degli anni Ottanta ho ripreso a gareggiare. Oggi mi diverto ancora e aiuto Stefano Pozzi, il nostro presidente, nel far crescere i giovani». Citterio si è avvicinato all’atletica verso la metà degli anni Ottanta. «Ho iniziato tardi, quando avevo 23 anni. Mi è piaciuto l’ambiente; ho trovato persone accomunate da un’autentica passione per l’atletica. Poi, con il tempo, ho privilegiato le gare sugli ostacoli e quelle multiple dove ho raccolto parecchie soddisfazioni».