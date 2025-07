Atletica: Contotto del Team-A vola nel lungo, tutti i pass per gli Italiani

Nelle gare organizzate a Conegliano, in provincia di Treviso, per assegnare gli ultimi pass per i Campionati Italiani Assoluti di Caorle (2-3 agosto), l’atletica brianzola non si è fatta trovare impreparata staccando altri tre biglietti.

Atletica: la 4×100 femminile del Team-A va agli Assoluti

Due da parte di atleti tesserati al Team-A Lombardia (sede operativa a Brugherio). Dalla pedana del salto in lungo, Niccolò Contotto ha vinto la gara con il nuovo personale di 7.61 metri, ritoccando un personale vecchio di quattro anni (Grosseto 13/6/2021) misura che vale come minimo per gli assoluti.

Altro exploit quello della staffetta 4×100 femminile composta da Martina Ratti, Veronica Zaina, Elisa De Santis e Denise Rega giunta al traguardo al terzo posto con il tempo di 47″22, ottenendo il pass per i campionati.

Questi atleti si sono aggiunti alla martellista Melissa Casiraghi, al discobolo Andrea Fassina e all’ostacolista Andrea Caiani già qualificati.

Invece Marta Radaelli, si è posizionata al quarto posto nel lancio del martello a pochi centimetri dalla qualificazione.

Bella vittoria di Elisa Colombani (Forti e Liberi Monza) nei 100 hs con 14.13, a un decimo dal personale stampato il 31 maggio scorso ad Ancona.

Atletica: i prossimi appuntamenti

Inoltre sabato 26 luglio Cesena ospita il Primo Trofeo dell’Adriatico: alle gare sarà presente una formazione della Lombardia Under 23 nella quale sono stati selezionati Federico Sironi (>Atl.Monza) che gareggerà nell’asta e Alice Caglio (Vis Nova Giussano) nella staffetta 4 x 400 mista.