Atletica: Casiraghi, martello d’argento agli Italiani invernali di Rieti

Atleti brianzoli da protagonisti sia nei Campionati invernali di lanci come nei Campionati regionali indoor, stavolta “spezzettati” in tre appuntamenti per la categoria cadetti/e con in palio le ultime medaglie al chiuso, in quanto tra qualche giorno si inizierà a correre all’aperto.

Atletica: agli Italiani invernali di Rieti quarto Andrea Fassina

A Rieti nei Campionati invernali di lanci, Melissa Casiraghi (Team-A Lombardia, classe 2005 di Agrate Brianza) ha conquistato il titolo di vice campionessa italiana, categoria promesse, nel lancio del martello con la misura di 56,26 superiore a quella di 55.04 metri stampata a Mariano lo scorso 8 febbraio quando si è imposta nel regionale. Il titolo è stato vinto da Rachele Mori (Fiamme Gialle) Nel disco, categoria assoluta, Andrea Fassina, altro esponente del Team-A Lombardia (sede operativa a Brugherio) si è posizionato al quinto posto con un lancio di 50,53 metri nella prova vinta da Enrico Saccomano (Cs.Aeronautica Militare).

Atletica: Edi Viganò campionessa regionale del triplo con personale

Nei Campionati Regionali “spezzettati” indoor, questa volta la copertina è per Edi Viganò (Forti e Liberi Monza) che sulla pedana di Saronno ha conquistato il titolo nel triplo con il personale di 11.08, prima volta oltre gli 11 metri. L’atleta nel lungo, andato in scena a Bergamo, si è posizionata al quarto posto con 5.24 a soli quattro centimetri dal terzo gradino del podio sul quale è salita Lara Liaci (A.Interfumina).

Atletica: i brianzoli nello sprint a Saronno

Le brevi distanze si sono sfidate a Saronno.

Nei 60hs, ha vinto Lorenzo Perego (Riccardi Academy) con 8.56 davanti a Fabrizio Lanzini (GSA Brugherio) secondo con 8.58. Tra le Cadette, nella finale, quarta piazza per Grace Zefi (Atletica Desio) in 9.18.

Nella finale dei 60 piani, maschile, quarto posto per Fabio Giudice (Atl.Riccardi) con 7.41 e quinto per Gabriele Saia (Atletica Desio) 7.44.

Atletica: Viganò e Sala nella selezione regionale per Sportissimo

Con i risultati conquistati nelle gare con in palio titoli regionali, Edi Viganò e Gabriele Sala sono stati selezionati nella rappresentativa regionale lombarda cadetti/e che domenica 9 marzo gareggia ad Ancona nel Trofeo Sportissimo.