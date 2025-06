Atletica: Besana esalta il Trofeo Bracco, Polzonetti e Pellicoro guidano la festa

Una bella festa d’atletica a Besana in Brianza. Organizzato in collaborazione con la Polisportiva Besanese, coordinata dall’instancabile Gaetano Acconcia, il Trofeo Bracco, giunto alla 13esima edizione ha visto ottimi riscontri tecnici, nonostante il forte vento abbia costretto a sospendere le gare per circa mezz’ora con disagi per le atlete dei concorsi. Al Centro Sportivo di via De Gasperi c’era attesa per la prova di Laura Pellicoro, che proprio a Besana Brianza ha mosso i primi passi nell’atletica ed ora alterna impegni agonistici negli Stati Uniti con presenze in Brianza. Era reduce del 2:00.84 corso la scorsa settimana negli USA e dopo il viaggio intercontinentale ha corso un 800 metri d’alto livello tecnico con la gara lanciata da Sophia Favalli e chiusa con un testa a testa che ha visto prevalere Serena Troiani, del CUS Pro Patria Milano, per pochi millesimi con il crono per entrambe di 2:02″51; alle loro spalle si è posizionata Milena Masolini (GP Valchiavenna) 2:04″71.

Atletica: Besana esalta il Trofeo Bracco, bene Monza, Team A Lombardia e Vis Nova

Di rientro dagli USA anche la 19enne Celeste Polzonetti di Desio (Bracco), vincitrice dei 100m ostacoli in 13.34 davanti alla junior compagna di club Maria Elena Romano (14.21/PB).

Nel meeting organizzato dalla Bracco Atletica e interamente coniugato al femminile, sono di qualità il crono di 49.40 per l’Atletica Monza Allieve (Ginevra Dell’Osso, Eleonora Rossi, Camilla Ferri, Giulia Sironi) che nella 4×100 supera l’Atletica Varese. Poi la vittoria della junior Alice Caglio (Vis Nova Giussano) nei 400m con il nuovo PB a 55.64 per battere in un serratissimo finale Charlotte Sana (Bracco) a 55.70 Non banale l’epilogo dell’asta nonostante le condizioni meteo decisamente complesse: 4,00 per Giulia Valletti Borgnini (CUS Pro Patria Milano) e poi sesto posto con 3.45 per Cecilia Aletti (Atl.Monza). Nei lanci la talentuosa Melissa Casiraghi (Team A Lombardia) con 53,37 vince nel lancio del martello.