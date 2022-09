Atletica: Bado in azzurro per i Campionati del Mediterraneo U23

Aurora Bado, atleta figlia d’arte, quest’anno vice campionessa italiana Promesse e Campionessa Regionale assoluta sui 5 mila metri, per la quarta volta indossa la maglia azzurra e lo fa a Pescara dove tra sabato 10 e domenica 11 settembre si disputano i Campionati del Mediterraneo Under 23. L’evento è stato riproposto a quattro anni dall’ultima volta, dopo l’annullamento della scorsa edizione ed è dedicato agli atleti nati dal 2000 al 2004 per offrire loro un’opportunità di confronto negli anni pari e in alterativa agli Europei di categoria. Bado si misurerà con concorrenti provenienti da diversi Paesi.

Atletica, Campionati del Mediterraneo U23: Alfieri rinuncia per infortunio

La squadra italiana sarà presente all’evento con 75 azzurri mentre all’ultimo momento è stato costretto a rinunciare Luca Alfieri (Pbm Bovisio Masciago) che, come la Bado, doveva gareggiare sui 5 mila metri pur essendo in ripresa da recenti infortuni.

Aurora Bado è nata il 24 agosto 2002 e da alcune stagioni gareggia per l’Atletica Free Zone di Brescia. I suoi genitori, il papà Corrado e la mamma Ornella Ferrara di Binzago hanno praticato l’atletica ad altissima livelli, soprattutto la mamma che ha partecipato a due olimpiadi nella maratona ed ha dovuto rinunciare alla sua terza olimpiade alla vigilia della partenza a causa di un infortunio. Nel suo palmares esibisce risultati di prestigio tra i quali il bronzo vinto ai mondiali di maratona nel 1995.

Atletica: i meeting regionali

Concluse le vacanze estive gli atleti brianzoli hanno ripreso a gareggiare in alcuni meeting regionali. In quello “Silver” di Cernusco sul Naviglio, Leonardo Cuzzolin (ex Atletica Meda ora alla Pro Sesto) e Luca Aliprandi (Vis Nova Giussano) si sono classificati, nell’ordine al terzo e al sesto posto sui 400 metri; Flavio Ravasio e Luca Di Cerbo (entrambi Forti e Liberi Monza) al quinto e al sesto nel lungo. Nel “Bronze” di Olgiate Olona, Elisa De Santis (Team-A) si è imposta sui 100 metri e Giovanni Sala (Us Vedano) ha ottenuto il quarto posto nel martello.