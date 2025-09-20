Un sabato da dimenticare per le staffette veloci ai Mondiali di atletica di Tokyo. La 4×100 non ha ripetuto l’impresa delle Olimpiadi, quando sulla stessa pista aveva vinto l’oro. È stata eliminata subito, sesta in batteria e non senza polemiche per un contatto tra Jacobs e il sudafricano Dambile.

Una settimana difficile anche per il selezionatore, il professor Di Mulo, che sabato mattina (ora italiana) aveva reso noto il quartetto per la qualificazione: Desalu, Jacobs, Patta, Melluzzo.

Non Filippo Tortu, che già prima dei 200 metri aveva accusato un problema muscolare. Si era detto a disposizione, “come sempre”, ma evidentemente non è bastato.

Atletica: ai Mondiali di Tokyo l’incidente Jacobs-Dambile

Il vero dramma è arrivato in pista: il quartetto azzurro all’inseguimento di uno dei primi tre posti nella serie (o di uno dei due tempi di ripescaggio) è finito in mezzo al caos. E a un caso con il quartetto del Sud Africa: Marcell Jacobs in seconda frazione è stato urtato dal primo frazionista sudafricano Dambile, ha perso l’appoggio, ha ricevuto il testimone da Fausto Desalu lanciandosi praticamente da fermo verso Lorenzo Patta e correndo comunque in 9 secondi. Troppi i metri persi per pensare a un recupero nonostante la buona curva in terza frazione e la rincorsa di Matteo Melluzzo. Ultimo posto in 38.52, l’ultimo tempo utile era il 38.34 della Francia.

«Io ho sentito un colpo alla spalla – ha spiegato Jacobs nel dopo gara – Io ero nella mia corsia. Dispiace perché potevamo fare bene».

Atletica: respinto il ricorso dell’Italia per la staffetta

Dambile alla corda della sua corsia ha incocciato contro Jacobs che era in avvio della sua fase lanciata: lo slancio col braccio destro all’indietro per l’azzurro, l’allungo per passare il testimone per l’avversario e in quel momento il contatto.

L’Italia ha presentato un ricorso che però è stato infine respinto, i giudici anzi hanno ritenuto danneggiato il quartetto sudafricano che potrà provare a giocarsi le sue chances in una prova cronometrata extra.

Eliminata anche la 4×100 femminile ferita dall’infortunio di Vittoria Fontana in prima corsia.