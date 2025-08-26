Artistica: Pro Carate, Sampietrina e Gal agli Italiani, dai tricolori la squadra per i Mondiali

La Federginnastica ha pubblicato l’elenco degli atleti ammessi ai Campionati Italiani assoluti in programma a Quartu Sant’Elena dal 25 al 28 settembre. Un campionato fondamentale per la scelta della rosa nazionale in partenza per i Mondiali Individuali che si terranno a ottobre a Jakarta, in Indonesia.

Artistica: i brianzoli per gli Italiani, nella gara femminile c’è Lara Clerici della Gal

Nell’elenco sono inseriti questi ginnasti tesserati a società della Brianza. Settore maschile: Yumin Abbadini (Pro Carate – Cs.Aeronautica Militare), Diego Vazzola e Riccardo Villa (entrambi Pro Carate) tutti nel concorso generale quindi Pietro Mazzola (Sampietrina) negli esercizi al cavallo con maniglie e sbarra. Nel settore femminile è inserita Lara Clerici (GAL Lissone) che gareggerà solo al corpo libero.

Artistica: fari puntati su Yumin Abbadini

In sede di pronostico il ginnasta che riscuote il maggior numero di consensi per conquistare il titolo assoluto è Abbadini. L’atleta nato a Bergamo il 6 maggio 2001 (padre italiano e madre di origine cinese) dal 2010 ha iniziato ad allenarsi con la Ginnastica Meda sotto la guida tecnica di Maurizio Allievi per poi passare alla Pro Carate. Nel suo palmares spiccano importanti affermazioni in concorsi internazionali. Nel 2024, in particolare negli Europei di Rimini, insieme a Lorenzo Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e Salvatore Maresca ha vinto una storica medaglia di bronzo nel concorso generale (l’ultimo prima di lui era stato Jury Chechi nel 1990), e il bronzo con la squadra, classificandosi inoltre settimo nella finale alla sbarra. Ha rappresentato l’Italia ai Giochi olimpici estivi di Parigi 2024, dove si è classificato sesto con la squadra (miglior piazzamento da Barcellona 1992) e 11° all-around. Quest’anno negli Europei a Lipsia, ha vinto il bronzo con la squadra azzurra.

Artistica: le ambizioni di Vazzola, Villa e Mazzola

L’obiettivo dei ginnasti Vazzola, Villa e Mazzola è quello di conquistare una medaglia nei concorsi individuali. Fari puntati soprattutto su Pietro Mazzola (classe 2008)che di recente nell’European Youth Olympic Festival, dopo aver contribuito a posizionare l’Italia al secondo posto nel concorso a squadre, ha aggiunto il quinto posto nell’All-around e, nelle finali ai singoli attrezzi, il settimo alle parallele e il primo nella sbarra.