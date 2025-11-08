Importanti risultati sono stati conquistati dalle squadre femminili di Casati Arcore e Gal Lissone nella seconda e ultima prova del campionato lombardo Allieve Gold 2, disputata al PalaUnimec di Arcore. La squadra Allieve Gold 2 della Casati composta da Marisol Petruzzetto, Bianca Crippa, Marta Aquino, Emma Porrinetti e Martina Santochirico ha conquistato un brillante quarto posto con un punteggio complessivo di 216.900 punti, sfiorando il podio in una prova dal livello tecnico molto elevato. Guidate in gara da Sara Varisco, le ginnaste hanno dimostrato grinta, coesione ed anche un ottimo spirito di squadra.

Ginnastica artistica: significativi progressi per la Gal Lissone

La squadra della Gal Lissone al completo

Ottimo risultato anche per le atlete della Gal Lissone che sono salite sul terzo gradino del podio totalizzando 218.750 punti (primo posto per la Geas di Sesto San Giovanni: nello staff tecnico della società ricopre un ruolo importante Enus Mariani, da atleta agonista tesserata dapprima alla Pro Lissone e quindi alla Gal Lissone, ma soprattutto prima azzurra ad aver vinto il concorso generale continentale a Bruxelles nel 2012). La gara di Arcore ha registrato un progresso significativo della Gal rispetto alla prima prova, certificato dal miglioramento di ben cinque punti e mezzo, a confermare il lavoro svolto in palestra nelle ultime settimane. A rappresentare la società presieduta da Christian Brenna sono scese in pedana Vera Agostino, Caterina Ballabio, Sara Dei Rossi, Nicole Fiorentino e Cloe Morandi, protagoniste di una prova solida su tutti gli attrezzi. Il prossimo appuntamento è già fissato a Mortara per la prova di Zona Tecnica che apre le porte alla fase nazionale.

Ginnastica artistica: Gal Lissone in evidenza anche nel campionato individuale Gold

Ad Arcore si è disputata anche la seconda prova del campionato individuale Gold al quale erano presenti solo ginnaste della Gal Lissone. Nell’all around, categoria Junior 1, al primo posto del concorso si è posizionata Sofia Frenna della Geas di Sesto San Giovanni; questi i piazzamenti delle atlete lissonesi: seconda Lara Clerici, quarta Aurora Marziani, quinta Sibilla Zanoni, ottava Giada Marino, dodicesima Maria Caravatti, diciassettesima Alice Volonteri e, nella categoria Senior, terza Sofia Chiumello.