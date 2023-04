Allenamenti a porte aperte per il Monza, abbraccio con i tifosi dopo l’impresa con l’Inter

Un giorno in più di riposo e poi subito l’abbraccio con i tifosi. Dopo la vittoria del Meazza di Milano sabato sera, mister Palladino ha concesso qualche ora libera in più al gruppo che si riunirà al centro sportivo Luigi Berlusconi Monzello solamente mercoledì mattina per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida di campionato in programma domenica con la Fiorentina. Per l’occasione, gli spalti del campo d’allenamento saranno aperti al pubblico, come accaduto diverse volte durante tutta la seconda parte della stagione. La seduta è in programma alle 11.30 e come sempre ci sarà tempo e spazio per qualche foto con i calciatori, oltre che per seguire gli addestramenti proposti dallo staff tecnico. Ci si chiede se sarà presente anche Stefano Sensi, uscito anzitempo a San Siro con l’Inter per un problema muscolare che sarà meglio definito proprio in queste ore. Il centrocampista pensa di essere riuscito a fermarsi in tempo, prima che la situazione peggiorasse, ma solo gli esami di rito e qualche giorno di riposo riveleranno se effettivamente non ci saranno conseguenze spiacevoli.