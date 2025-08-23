Brianza Nord Sport

Al via il Campionato di calcio, il Renate debutta a Crema

La squadra diretta dall'allenatore Luciano Foschi affronterà il Pergolettese allo Stadio di Crema
di

Questo fine settimana inizia ufficialmente il campionato e il Renate farà il suo esordio  domenica 24 agosto  alle 18 allo  stadio Voltini di Crema affrontando la Pergolettese tra l’altro già  sconfitta, ai calci di rigore, nella partita di esordio in Coppa Italia.  “Con questa trasferta si apre la stagione sportiva 2025-2026, la sedicesima consecutiva tra i professionisti per la nostra società. – aggiunge Luigi Spreafico presidente dell’Associazione Calcio Renate – Un traguardo importante, che affrontiamo con l’entusiasmo e la determinazione di sempre, consapevoli del percorso di crescita intrapreso e con la volontà di consolidare il nostro progetto sportivo e societario, dentro e fuori dal campo. Ci attende una nuova annata ricca di sfide, da vivere con impegno, passione e professionalità. Come sempre, insieme”. La formazione del Renate verrà decisa dall’allenatore Luciano Foschi dopo l’ultimo allenamento di domenica mattina mentre la direzione è stata affidata all’arbitro Davide Kovaceviv di Arco di Riva

L'autore

Decano dell’informazione sportiva brianzola, giornalista pubblicista iscritto all’Albo dal 1976. Appassionato di calcio, impegnato nella diffusione di sport dai più considerati “secondari” (ginnastica artistica/ritmica, tiro con l’arco, ski-roll, sci di fondo, nuoto sincronizzato etc.).

Tags