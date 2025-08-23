Al via il Campionato di calcio, il Renate debutta a Crema

Questo fine settimana inizia ufficialmente il campionato e il Renate farà il suo esordio domenica 24 agosto alle 18 allo stadio Voltini di Crema affrontando la Pergolettese tra l’altro già sconfitta, ai calci di rigore, nella partita di esordio in Coppa Italia. “Con questa trasferta si apre la stagione sportiva 2025-2026, la sedicesima consecutiva tra i professionisti per la nostra società. – aggiunge Luigi Spreafico presidente dell’Associazione Calcio Renate – Un traguardo importante, che affrontiamo con l’entusiasmo e la determinazione di sempre, consapevoli del percorso di crescita intrapreso e con la volontà di consolidare il nostro progetto sportivo e societario, dentro e fuori dal campo. Ci attende una nuova annata ricca di sfide, da vivere con impegno, passione e professionalità. Come sempre, insieme”. La formazione del Renate verrà decisa dall’allenatore Luciano Foschi dopo l’ultimo allenamento di domenica mattina mentre la direzione è stata affidata all’arbitro Davide Kovaceviv di Arco di Riva