AC Monza, Under 15 femminile: sconfitta rocambolesca contro la Sampdoria

Termina con una sconfitta per il Monza l’ultima giornata del campionato Under 15 femminile, presso il Centro Sportivo Luigi Berlusconi – Monzello. Le biancorosse non riescono a concludere la missione rimonta ma escono dal terreno di gioco a testa alta e chiudono il campionato al quinto posto. Le ragazze biancorosse lottano fino alla fine ma contro i blucerchiati termina 3-4.

La cronaca della gara

Un avvio in salita per loro: nonostante le grandi motivazioni si trovano a inseguire sin dal primo minuto, con la formazione ospite in vantaggio di due reti già nel primo tempo e la terza arrivata a inizio ripresa: vanno a segno Ponzo e Schiappani, quest’ultima a segno con una doppietta. Quando la gara sembra essersi ormai indirizzata, sono però la grinta, il coraggio e la personalità delle ragazze guidate dal tecnico Paolo Pichi a far la differenza. Simbolo dell’operazione rimonta è Marino che prima al 13’ della ripresa e poi al 4’ della terza frazione di gioco accorcia le distanze. Il gol del pari porta la firma di Brambilla che su ribattuta infila la sfera in rete, dopo essersi stampata sull’incrocio dei pali pochi istanti prima.

Finale di campionato a testa alta

La beffa arriva però a pochi minuti dal triplice fischio, i blucerchiati trovano la rete del 3-4 con Fontana che chiude i giochi e mette il sigillo sul risultato. La ricerca della vittoria mostrata sino alla fine rispecchia la stagione appena conclusa da AC Monza, che nonostante i risultati non ha mai lesinato il carattere, punto di forza da cui ripartire.

Monza femminile Under 15

Il tabellino del match

7^ Giornata di ritorno del Campionato Under 15 Femminile

AC MONZA – SAMPDORIA: 3-4

MARCATORI: 1’ pt Ponzo (SAM), 13’ pt, 6’ st Schiappani (SAM), 13’ st, 4’ tt Marino (MON), 9’ tt Brambilla (MON), 21’ tt Fontana (SAM).

AC MONZA: Pozzi, Alvarez (Gervasoni 1’ st), Aceti (Struga 22’ st), Appiani, Fumagalli (Campanile 1’ ts), Ripamonti, Marino, Brambilla, Serra. A disposizione: Bevilacqua., Albera, Campanile, Paganini. Allenatore: Paolo Pichi

SAMPDORIA: Trombella, Matera, Mezzatesta (Valle 1’ tt), Timossi (Ferraro 1’ tt), Fontana, Bersanetti, Boldini (Ardimentino 12’ tt), Punzo (Cala 1’ st), Schiappani (Gabrielli 12’ tt). A disposizione: Cala, Voch, Casabona, Ferraro, Mango. Allenatore: Marco Marzi.

Ammoniti: Schiappani (SAM), Serra (MON).

Arbitro: Federico Occhipinti – sezione di Monza.