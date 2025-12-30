Si sono disputati prima di Natale, nel padiglione della fiera di Bergamo, i combattimenti che hanno assegnato le cinture lombarde 2025. Per l’Unione Sportiva Lombarda Fight Club Seregno in gara c’era Moreno Lucca, categoria Under 19 65 chilogrammi. Tanta è stata l’emozione nelle fila della società brianzola, alla prima uscita ufficiale nel pugilato dopo la scomparsa del suo direttore tecnico Antonio Leva. Il presidente Luca Leva e Roner Alcantara hanno preparato al meglio l’evento, accompagnando il giovane talento con accuratezza sia dal punto di vista fisico che da quello mentale.

Pugilato: sconfitti nell’ordine Chiurazzi e Smid

Nella prima giornata di attività, Lucca ha affrontato subito il più forte avversario del torneo, Matteo Chiurazzi da Gallarate, pugile duro e fisicamente più massiccio, che non è riuscito ad imporre la boxe da picchiatore grazie alla furbizia ed alla tecnica del suo avversario, che tra schivate e colpi rapidi si è aggiudicato la semifinale in un match di altissima intensità. Il giorno seguente, nella finale, il pugile del team Leva ha invece trovato Gaire Smid di Segrate, che ha gestito in maniera impeccabile con colpi precisi, così da vincere tutte le riprese senza lasciare dubbi su eventuali verdetti infelici.

Pugilato: i commenti di Lucca e Luca Leva

Entusiasta al termine Moreno Lucca: «Sono davvero felice di questa vittoria. Ne avevo bisogno: il maestro Antonio Leva mi manca tantissimo, ero legatissimo a lui: ci allenavamo insieme tutti i giorni fin da quando ero bambino, gli dedico questa vittoria e non voglio fermarmi qui. Gli voglio dimostrare che quello che mi ha trasmesso ed insegnato non finirà». Sulla medesima falsariga si è espresso Luca Leva: «Moreno è stato bravissimo. È un atleta modello, abbiamo preparato in questi mesi la strategia per affrontare ogni situazione ed ha ascoltato tutto quello che gli veniva detto». L’analisi è poi andata incontro ad un approfondimento inevitabile:«Tornare a gareggiare, portare avanti il movimento e quello che mio padre faceva non è per niente facile. Per me era tutto, gli devo la mia vita e metterò tutto me stesso per realizzare ogni successo per il club e per lui che sarà sempre con noi. A fine match Moreno ed io siamo abbracciati ed abbiamo pianto insieme, come per liberare le emozioni… Questa cintura è per te papà».

Pugilato: buone notizie anche nella Gym Boxe

Altro evento da segnalare l’8 dicembre nel torneo regionale Gym Boxe a Motta. Guidati dal tecnico Simona Foletti, Leonardo Colombo ha vinto ed Andrea Grazio ha pareggiato.