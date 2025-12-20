Taglierà il traguardo della quinta edizione martedì 6 gennaio, solennità dell’Epifania, il trofeo “Città di Seregno” di ciclocross, promosso dalla Respace Biketeam, con la collaborazione della Salus. Ad ospitare le gare, valide quale tappa finale del campionato italiano di società 2025-’26, sarà il parco 2 giugno alla Porada. L’evento, patrocinato dal comune di Seregno e sostenuto da varie realtà del territorio, come Gelsia e la Bcc di Barlassina, è stato presentato giovedì 18 dicembre, a palazzo Landriani-Caponaghi.

Ciclocross: il programma delle gare della giornata

Il programma contempla alle 9 le prove del percorso, mentre alle 10 correranno gli amatori F2, F3 ed F4, alle 10.55 gli Juniores, le donne Under 23, Elite ed Amatori ed alle 11.50 gli uomini Under 23, Elite ed Amatori. Chiuderà la mattinata un primo giro di premiazioni alle 12.50. Nel pomeriggio, alle 13.30 prenderanno il via gli Esordienti maschili, alle 14.15 Allieve ed Esordienti femminili ed alle 15 gli Allievi maschili, prima di una seconda parte di premiazioni e della cerimonia conclusiva del campionato italiano per società.

Ciclocross: i pareri dei protagonisti della presentazione

«La scorsa edizione -ha spiegato Marco Tagliabue, presidente della Respace Biketeam– è stata disputata il 29 dicembre 2024. La prossima sarà il 6 gennaio 2026. Abbiamo insomma mancato il 2025, anno in cui Seregno è stata città europea dello sport, ma mi piace pensare che la nostra manifestazione sia stata la prima pagina e sarà l’epilogo di un bel libro». Analogo l’entusiasmo di Samuele Tagliabue, presidente della commissione consiliare Sport: «Il 2025 è stato un anno in cui abbiamo messo lo sport al centro, partendo dai giovani. Lo sport è infatti un volano educativo». Soddisfatta anche Chiara Mariani, presidente provinciale della federazione ciclistica: «Cinque anni fa gli organizzatori sono partiti con una gara piccola, che poi è cresciuta di spessore. Le società coinvolte sono esempi di collaborazione». Hanno partecipato alla presentazione gli atleti Filippo Conca e Marco Tizza.