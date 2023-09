Lazio-Monza 1-1, le pagelle: Gagliardini sfonda, Di Gregorio salva

LAZIO-MONZA 1-1 (1-1)

MARCATORI pt 12’ rig. Immobile, 36’ Gagliardini

LAZIO (4-3-3) Provedel 7; Marusic 5.5, Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5 (10’st Pellegrini 6); Guendouzi 5 (10’st Vecino 6), Cataldi 6 (31’st Rovella 6), Luis Alberto 5.5; Isaksen 5 (10’st Felipe Anderson 6), Immobile 6.5, Zaccagni 7 (31’st Pedro n.g.). A disp. Sepe, Mandas, Kamada, Casale, Castellanos, Basic, Lazzari, Gila. All. Sarri 5.5

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 7; Izzo 5.5 (24’st D’Ambrosio 5.5), Pablo Marì 7, A. Carboni 6.5; Ciurria 6 (33’st Birindelli 6), Pessina 6.5, Gagliardini 7, Kyriakopoulos 6.5; Colpani 6 (39’st Akpa-Akpro n.g.), Mota Carvalho 5.5 (24’st Vignato 6); Colombo 6 (39’st Maric n.g.). A disp. Gori, Lamanna, Sorrentino, Donati, Machin, Akpa-Akpro, F. Carboni, Pedro Pereira, V.Carboni, Maric, Bondo, Cittadini. All. Palladino 7

ARBITRO Abisso di Palermo 6

Di Gregorio 7 Salva sugli avversari e pure sui compagni. Quando c’è si sente, anche per la personalità e la presenza scenica

Izzo 5.5 Non è facile dal lato di Zaccagni, spesso arriva tardi e non riparte a dovere, anche senza sbragare del tutto (24’st D’Ambrosio 5.5 Cerca di far segnare la Lazio prima di trovare una serie di ottimi anticipi)

Pablo Marì 7 Essenziale nell’anticipo, toglie Immobile dalla partita e sbaglia veramente pochissimo

A. Carboni 6.5 Debutto dal primo minuto che fa ben sperare, l’esperienza a Venezia ha contribuito a sbloccarne le potenzialità

Ciurria 6 A destra è più a suo agio, ma è ingenuo nell’azione del rigore provocato. Si riscatta in pieno assaltando Hysaj a ripetizione, eppure l’errore iniziale rischiava di penalizzare il tutto (33’st Birindelli 6 Ingresso convincente per dare ossigeno alle fasce)

Pessina 6.5 Alza il baricentro e si nota la differenza, ora arriva anche più spesso nell’area avversaria, presto sarà anche pericolosa

Gagliardini 7 Fantastico in inserimento, di sostanza totale in mezzo al campo, prestazione elegante e potente

Kyriakopoulos 6.5 Parte timido ma cresce visibilmente durante il match, prendendo sempre più confidenza con il gioco biancorosso

Colpani 6 Anche quando non segna riesce comunque ad attirare su di sé le attenzioni delle difese e questo è un bene per la squadra (39’st Akpa-Akpro n.g.)

Mota Carvalho 5.5 Lascia troppo sul campo per quanto potrebbe fare, davanti alla porta bisogna segnare (24’st Vignato 6 Ha l’arduo compito di allungare la squadra e non sempre ci riesce, pur mettendoci spunto e tecnica)

Colombo 6 Inizia concludendo verso la porta e prosegue combattendo con la retroguardia biancoceleste. Deve affinare la mira, ma la presenza offensiva è indubbia

Palladino 7 La squadra s’infila nella trequarti laziale con continuità, dandogli ragione quando negli ultimi giorni ha ripetuto di non essere per niente preoccupato riguardo la costruzione della manovra. A lunghi tratti si rivede la squadra dell’anno scorso, bravo.