Disturbi alimentari, a Macherio una mostra fotografica racconta luci ed ombre dei comportamenti alimentari

#IOnonESISTO: viaggio nel mondo dei disturbi alimentari. Una mostra fotografica e uno spettacolo teatrale, a Macherio, dal 27 ottobre al 5 novembre prossimi, con la presenza di esperti e specialisti, daranno spazio al progetto patrocinato da Regione Lombardia con la collaborazione di Fondazione Ananke di Villa Miralago che si occupa attivamente di ricerca, prevenzione, formazione e informazione sui sturi del comportamento alimentare. Il Comune di Macherio ospita dal 27 al 29 ottobre la mostra fotografica alla scuola secondaria di viale regina Margherita e venerdì 28 ottobre una serata pubblica con la presenza di esperti specialisti di Villa Miralago. Sabato 5 novembre, invece, al Cinepax di via Milano, si terrà lo spettacolo dal titolo “Ti sei mai chiesto quale funzione hai?”.

Disturbi alimentari: anche uno spettacolo sabato 5 novembre



Attraverso la fotografia e le testimonianze e il dolore di chi ne soffre in prima persona e di tutti coloro che ne sono inevitabilmente coinvolti, il progetto #IononESISTO si pone l’obiettivo di far conoscere determinate patologie, per intercettare precocemente i sintomi che indicano il malessere.

In Italia sono circa 3 milioni i soggetti affetti da disturbi dall’Alimentazione e della Nutrizione (Dan). Secondo la Società italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (Sirida) la pandemia da Covid 19 ha determinato un aumento del 30% di questi disturbi, con gravi ripercussioni sulle famiglie, che, disarmate, si trovano a fronteggiare disagi dei propri figli causati dalla riduzione significativa dei contesti di socialità. Nel corso del 2021 le richieste di aiuto pervenute al numero verde Sos Dca istituto della Presidenza del Consiglio sono più che triplicate. L’età di esordio dei disturbi alimentari si è, inoltre, notevolmente abbassata, ponendosi mediamente attorno ai 12/13 anni, concordi anche in bambini di 8/9 anni.

Disturbi alimentari: un progetto che coinvolge famiglie, genitori e partner



A Macherio arriva dunque un progetto che ha “viaggiato” in diverse località per offrire a famiglie, genitori, partner, una autorevole occasione di conoscenza attraverso la comunicazione con medici e specialisti in un percorso, quasi un vero e proprio “viaggio emotivo” per riflettere sulle difficoltà, le paure, il senso di impotenza e di colpa delle persone che vivono direttamente o indirettamente queste patologie.

La mostra fotografica sarà visitabile giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, dalle 8.30 alle 14, riservata a ragazzi ed insegnanti della scuola secondaria; dalle 14. 30 alle 17.30 di venerdì 28 e dalle 9 alle 12.30 di sabato 29, per tutti.

Gli specialisti di Villa Miralago saranno invece presenti venerdì 28, alle 20.45, alla scuola Leopardi per la serata pubblica. Lo spettacoloteatrale di stato 5 novembre si terràinvece alle 20.45 al Cinepax, ad ingresso gratuito.