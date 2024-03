Torino-Monza, LIVE: 1-0, la sblocca un rigore di Sanabria

FINITA! Partita equilibrata, decisa dagli episodi e dalle scelte arbitrali. Il contatto Pessina-Ricci è minimo e ininfluente sull’azione, quello di Lovato piede su piede ai danni di Mota invece molto più evidente ma nemmeno rivisto dall’arbirtro. Festeggia il Torino che si mette in scia al Napoli e risale in zona Europa. Il Monza rimane agganciato alla medesima zona di classifica, anche se leggermente più sfilato. Nulla da togliere però alla prestazione dei biancorossi, rimasti in gara per 90 minuti nonostante gli accadimenti avversi.

95′ Immagini chiarissime, Lovato non colpisce il pallone ma solamente il piede di Mota che invece era riuscito a spostare la sfera. Chiarissime per tutti tranne che per gli addetti alla revisione. Altro episodio a favore del Torino ed è il terzo, decisivo, nel match

93′ Ultimi tentativi del Monza, che cerca di buttarsi tutto in avanti, con qualsiasi mezzo. Contatto dubbio al centro dell’area su Mota Carvalho che finisce a terra dolorante dopo una pedata forte di Lovato, piede su piede. Revisione var in corso.

90′ Mischione al centro dell’area del Torino per una delle ultime palle alte della gara. Apprensione, ma si chiude tutto con la bandierina alzata dell’assistente a segnalare giustamente un fuorigioco di Izzo

85′ Conclusione pericolosa dalla distanza in distensione di Zapata e altro gran tuffo di Di Gregorio a sventare

81′ Rinfresca la difesa Juric con Lovato e Masina al posto di Tameze e Rodriguez.

76′ Cambia ancora sugli esterni Palladino, aggiungendo Zerbin alla batteria di sinistra, al posto di Birindelli. Va Carboni in mezzo al campo vicino a Gagliardini

72′ Espulso il capitano. Secondo giallo per Pessina per un intervento a metà campo considerato in ritardo dall’arbitro. Secondo episodio nettamente a favore del Torino, a indirizzare la partita

70′ Cambia subito qualcosa Palladino, dentro Caldirola per Akpa Akpro e Carboni per Colpani. Il tecnico torna alla difesa a 3 alla ricerca di compattezza

69′ GOL PER IL TORINO Un episodio cambia la partita. Sanabria è freddo nel piazzare al centro della porta il calcio dal dischetto concesso per un fallo assolutamente da rivedere del capitano.

67′ Rigore fischiato dall’arbitro Aureliano per trattenuta di Pessina su Ricci. Molto leggera, appena accenata. Sembra più il granata a lasciarsi andare. Oltretutto il pallone era già stato allontanato da Izzo.

62′ Cambia anche Juric, inserendo Sanabria per Okereke. Stesso ruolo, ma caratteristiche fisiche e tecniche diverse

58′ Clamorosa risposta brianzola! Subito con uno dei nuovi entrati, Dany Mota che fugge sulla sinistra, vortica le gambe per disorientare la difesa e mette preciso per il colpo di testa di Djuric che, pur sovrastando Buongiorno, non riesce a centrare lo specchio della porta a Milinkovic-Savic ormai battuto

56′ Cambi per il Monza. Palladio muove per primo le carte, fuori Maldini per Mota Carvalho e Carboni per Pedro Pereira. Sostituita l’intera catena di sinistra per ritrovare un po’ di equilibrio ed energia. Anche se poi è Birindelli ad andare a sinistra con l’ex esterno del Crotone a rilevarne i compiti sulla destra

53′ Ancora i padroni di casa. Lavora Zapata da pivot, apertura profonda per Okereke che punta l’area e calcia incrociato nei pali, costringendo Di Gregorio ad allungarsi per spingere il pallone lontano dalla porta. Momento favorevole per la formazione di Juric che intravede la possibilità di passare in vantaggio e spinge con vigore

52′ Pericolosissimo il Torino. Una punizione dalla trequarti laterale pesca Buongiorno al centro dell’area, fronte piena e Di Gregorio eccezionale con il riflesso ad allontanare sulla linea di porta. Prosegue l’azione granata fino fino al mancino potente ma largo di Vlasic

51′ Discreta manovra del Monza ad aprire il campo per il traversone di Colpani che pesca la testa di Carboni in propensione offensiva per una capocciata nel mezzo della porta parata da Milinkovic-Savic

49′ Lancio preciso al millimetro di Rodriguez per Zapata che s’incunea nella difesa e viene fermato solo dall’uscita provvidenziale di Di Gregorio

47′ Riparte il match e sembra che sia ancora il Torino a voler gestire il pallone, anche se il Monza è sempre pronto a mangiarsi gli spazi concessi e occupati spesso grazie all’abilità di Djuric nel gestire i palloni alti d’uscita

FINE PRIMO TEMPO Il Torino prova a controllare ritmi e spazi, ma il Monza si contrappone con grande intelligenza senza prendere conclusioni in porta. Ci prova un paio di volte Zapata, sempre murato a centro area da Izzo. Dall’altra parte, le combinazioni Maldini-Djuric liberano al tiro in almeno tre occasioni Colpani, con annessi brividi per i granata. Partita giustamente equilibrata nel punteggio.

45′ Gara piacevole ma bloccata nel punteggio e negli equilibri. Il Torino controlla maggiormente il possesso e cerca di aggirare la difesa brianzola, mentre il Monza risponde con enorme praticità e rilanciando l’azione in velocità dopo il recupero. Come accade sulla botta centrale di Lazato che, murata da Gagliardini, apre il contropiede d’alleggerimento di Colpani, poi trasformato nel possesso che porta il match al tramonto del primo tempo

35′ Ancora una volta la palla addosso a Maldini sulla sinistra apre un’azione interessante per il Monza. Una serie di scambi rapidi porta nuovamente alla conclusione Colpani, tiro deviato di tacco da Ricci e palla che esce beffarda oltre la linea di fondo

31′ Dopo qualche minuto di iniziativa granata, il Monza è riuscito a riprendere campo con le sortite di Akpa Akpro e Maldini. Poco dopo la mezzora una palla dentro per Djuric che il gigante bosniaco gira al volo verso la porta con scarsa precisione

23′ Ripartenza rapida del Monza con Maldini che approfitta di un cattivo posizionamento della difesa torinista per prendere il limite dell’area, poi un rimpallo favorisce Colpani per un mancino deviato in un angolo senza esiti

19′ Ancora Izzo! Stesso copione, stesso intervento. Lo spazio dietro Carboni è ampio e invitante, questa volta ci si infila Bellanova a tutta velocità, di nuovo palla dentro per Zapata e di nuovo il muro del difensore ex di giornata

18′ Eccezionale intervento difensivo di Izzo che mura Duvan Zapata ormai pronto a colpire con il sinistro dal centro dell’area. Il Torino è riuscito a sfondare in profondità, sulla destra, alle spalle di Carboni, con un movimento a tagliare in diagonale di Ricci

16′ Moduli differenti ma squadre pressoché specchiate in campo, con tanti duelli uomo contro uomo, come prerogativa delle idee dei due tecnici

13′ Ancora tanta battaglia in mezzo al campo e spesso Buongiorno è costretto a fermare con le cattive Djuric, totem dell’attacco biancorosso abile a smistare possessi

10’ Ritmi rallentati dopo i primissimi istanti, in attesa che una delle due squadre prenda seriamente in mano le operazioni

5’ Molto fisico e aggressivo il Torino che la mette sul piano della corsa, anche se per ora c’è tanta imprecisione nella trasmissione dei passaggi

2’ Dopo due minuti è il Monza a farsi pericoloso, con la propulsione di Colpani che, lanciato in profondità, si mangia il campo fino al limite dell’area, rientra e ci prova con un mancino controllato sul primo palo da Milinkovic-Savic

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (3-4-1-2) Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Linetty, Lazaro; Vlasic; Okereke, Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Masina, Lovato, Sanabria, Pellegri, Sazonov, Kabic, Vojvoda, Savva. All.: Juric

MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Pessina, Maldini; Djuric. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Colombo, Pedro Pereira, Zerbin, V.Carboni, Mota Carvalho, Colombo, Ferraris, Beretta, Kyriakopoulos, Ciurria. All.: Palladino

Il Monza in campo alle 15 di sabato 30 marzo allo stadio Olimpico Grande Torino per la sfida contro i granata in un campionato di serie A che vede ora le due formazioni distanti un solo punto in classifica. E allora, a Torino per sfatare la storia. Una storia che, in tanti anni, ma non così tanti confronti, non ha mai visto il Monza uscire vincitore dall’arena granata.

Torino-Ac Monza in serie A: le parole di Palladino e i convocati

Così il tecnico Palladino alla vigilia: «Viviamo il periodo con grande entusiasmo, motivazione e carica positiva. Siamo consapevoli di essere all’interno di un contesto meraviglioso ed anche per questo i ragazzi sono tutti coinvolti. Ne abbiamo parlato e siamo tutti uniti per spingere fino in fondo in queste ultime nove partite. Sono tutte importanti, tanti scontri diretti e con il Torino sarà uno di questi».

I convocati sono Donati, Izzo, Caldirola, Gagliardini, Akpa Akpro, Colombo, Djuric, Pedro Pereira, Di Gregorio, Birindelli, Zerbin, V. Carboni, Pablo Marí, Sorrentino, Maldini, Colpani, Pessina, A. Carboni, Mota Carvalho, Colombo, Ferraris, Berretta, Gori, Kyriakopoulos, Ciurria.