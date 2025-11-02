Serie B, Monza-Spezia LIVE 0-0: brianzoli vivaci, resiste il muro aquilotto

🧐 Totale spettatori: 4.962. Incasso € 53.964,13. Settore ospiti: 407. Incasso € 8.140,00.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza e Spezia vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella prima frazione di gioco si è visto un Monza propositivo, vivace e con la voglia di portare a casa il risultato; più passiva la formazione ligure che, quando può, prova a ripartire in contropiede.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

31′ Angolo dalla sinistra per il Monza: palombella di Keita a trovare l’inzuccata sotto porta di Carboni con il pallone che sorvola la traversa.

27′ Segnali di risveglio dello Spezia che muove il pallone dalla sinistra con un cross rovente di Cassata ad imbeccare un tiro al volo di Candela che finisce a lato.

23′ Manovra avvolgente del Monza: Pessina allarga la sfera a destra per Izzo, il quale la gira per Colpani che colpisce dalla media distanza di interno collo mancino: si distende e blocca Sarr.

20′ Punizione pericolosa per lo Spezia dal limite dell’area di rigore: si incarica della battuta Fellipe Jack che manda la sfera sull’esterno della rete.

🟨18′ Ammonito Ciurria per un fallo commesso su Vlahovic.

17′ Conclusione dalla distanza di Obiang che non inquadra lo specchio della porta.

11′ Alta intensità all’U-Power e a dettare il gioco sono ancora i padroni di casa: su azione da palla inattiva è prima Izzo a tentare la conclusione al volo fuori misura e, subito dopo, Obiang a cercare invano l’angolo di porta con un diagonale repentino.

8′ I brianzoli premono sull’acceleratore in questo avvio di gara e un ispirato Colpani prova il gol della domenica con una rovesciata che si spegne sul fondo.

4′ Inizio a spron battuto del Monza che va vicino al gol: un corner di Colpani dalla sinistra trova la pronta battuta in porta di Ravanelli, respinge a dovere Sarr che mantiene lo 0-0.

📣 INIZIA IL MATCH ALL‘U-POWER STADIUM!

Osservato un minuto di raccoglimento per ricordare la morte di Giovanni Galeone, ex allenatore tra le altre di Napoli, Perugia Pescara e Udinese. Nella sua carriera da calciatore, invece, Galeone ha collezionato una sola presenza con la maglia dell’allora Simmenthal Monza nella stagione 1958/59.

☝️ Scelte di formazione: in casa brianzola il ballottaggio in difesa tra Carboni e Lucchesi lo vince il primo mentre si rivede titolare Colpani sulla trequarti, accanto a Keita, con il susseguente scivolamento del duttile Ciurria sull’out di destra; sorpresa tra i liguri dove nel tandem d’attacco iniziale, a far coppia con Lapadula, c’è Vlahovic.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Thiam; Izzo, Ravanelli, Carboni; Ciurria, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Keita; Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Brorsson, Lucchesi, Maric, Caprari, Delli Carri, Sardo, Birindelli, Colombo, Galazzi, Capolupo. All. Paolo Bianco.

⚪⚫ SPEZIA (3-5-2): Sarr; Mateju, Wisniewski, Fellipe Jack; Candela, Vignali, Nagy, Cassata, Aurelio; Vlahovic, Lapadula. A disposizione: Mascardi, Loria, Cistana, Di Serio, Soleri, Candelari, Hristov, Lorenzelli, Kouda. All. Luca D’Angelo.

L’undicesima giornata di Serie B 2025/26 mette di fronte Monza e Spezia: gara in programma domenica 2 novembre all’U-Power Stadium alle ore 17.15. La formazione di Paolo Bianco è la squadra più in forma del campionato grazie alle quattro vittorie consecutive ed è reduce dallo strepitoso successo nello scontro diretto contro il Palermo con un netto 3-0 nel turno infrasettimanale. Lo Spezia di Luca D’Angelo, partito con altre pretese, non ha cominciato bene l’annata cadetta arrancando in zona retrocessione: una sola vittoria finora, ottenuta contro l’Avellino (0-4 in terra campana, ndr) mentre nell’ultimo turno ha impattato col risultato di 1-1 contro il Padova.

Serie B, Monza-Spezia: le ultime dai campi

In casa Monza mister Bianco si affida in attacco a Mota Carvalho considerando anche gli infortuni di Alvarez e Petagna; ballottaggio sulla trequarti tra Colpani e Ciurria e sul braccetto di sinistra tra Carboni e Lucchesi.

In casa Spezia il tecnico D’Angelo dovrebbe affidarsi in zona offensiva all’esperienza di Lapadula, andato a segno contro il Padova, affiancato da Di Serio; a centrocampo non c’è l’infortunato Sa. Esposito (gli esami strumentali hanno evidenziato uno stiramento al flessore della coscia, ndr) e in cabina di regia dovrebbe agire al suo posto l’ex Pisa Nagy.

Serie B, Monza-Spezia: la direzione arbitrale

Sarà Federico La Penna di Roma 1 a dirigere Monza-Spezia, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere (Bg) e Marco Belsanti di Bari. Quarto ufficiale Andrea Calzavara di Varese; VAR Niccolò Baroni di Firenze; AVAR Giacomo Paganessi di Bergamo.