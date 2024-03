Serie A, verso Torino-Monza: «Tutti uniti per spingere nelle ultime nove partite» 

A nove giornate dal termine della Serie A, per continuare a sognare un posto in Europa, il Monza deve giocarsi al meglio tutti gli scontri diretti rimanenti, che sono davvero tanti in questo finale di stagione.

Serie A, verso Torino-Monza: le parole di mister Palladino

Alla vigilia della sfida con il Torino (sabato 30 marzo, ore 15, stadio Olimpico Grande Torino) mister Palladino è consapevole del momento e dell’ostacolo che si trova davanti.

«Viviamo il periodo con grande entusiasmo, motivazione e carica positiva. Siamo consapevoli di essere all’interno di un contesto meraviglioso ed anche per questo i ragazzi sono tutti coinvolti. Ne abbiamo parlato e siamo tutti uniti per spingere fino in fondo in queste ultime nove partite. Sono tutte importanti, tanti scontri diretti e con il Torino sarà uno di questi. Sappiamo di affrontare la quarta miglior difesa del campionato, allenata da un bravissimo tecnico come Juric, una formazione che l’anno scorso è arrivata davanti a noi e che in estate ha fatto investimenti per migliorarsi e ambire a posizioni di classifica più alte. Non penso che sia una finale, sarà una partita di calcio da affrontare in maniera decisa, con personalità, da coltello tra i denti, per fare la nostra prestazione. Juric lo conosco benissimo, è anche per lui se oggi faccio l’allenatore, è molto bravo a far giocare male gli avversari, portando intensità e duelli a tutto campo, e si rischia sempre al minimo errore. Sarà una partita molto delicata e dovremo stare attenti a tutti i dettagli».

Serie A, verso Torino-Monza: il pensiero per il Papu Gomez

Per quanto riguarda la formazione, assenti Bondo per squalifica e il lungo degente Caprari, il tecnico però esprime un pensiero anche per Alejandro Gomez, dopo la conferma della squalifica per doping: «La mia speranza era riavere Papu, meritava un finale diverso e spero un giorno di rivederlo in campo. A livello di infortunati invece Caprari è ancora fuori ma fra qualche settimana sapremo di più dopo una visita di controllo. Sull’assenza di Bondo dico che Akpa Akpro, Pessina e Gagliardini possono sostituirlo perfettamente. Abbiamo tante soluzioni. Parlo io, ma in settimana il mio staff lavora tantissimo e studiamo tanto. Il calcio è in continua evoluzione. La domenica è il frutto del lavoro settimanale ma l’importante è che la squadra abbia un’identità chiara».

Serie A, verso Torino-Monza: l’undici in campo

L’undici titolare non si discosterà molto da quello delle ultime settimane, con la difesa a quattro. Ballottaggi a centrocampo tra Akpa Akpro e Maldini per un posto, se scelto il primo andrà Pessina in trequarti. Scalpitano anche Carboni (appena rientrato dalla prima presenza con l’Argentina) e Zerbin, rivisto in campo con il Cagliari dopo un periodo senza giocare.