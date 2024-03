Serie A, verso Monza-Cagliari: arriva una squadra «in salute, nel suo momento migliore» 

A -5 dal settimo posto del Napoli, il Monza è più a vicino della quota Europa rispetto che alle posizioni salvezza (+15 sul Frosinone terzultimo), ma può vivere questa fase di stagione senza pressioni e senza ansie.

Serie A, verso Monza-Cagliari: gli avversari e mister Ranieri

La mentalità migliore per esprimersi contro un avversario molto difficile come il Cagliari di mister Ranieri. All’U-Power arriverà una squadra in salute, lo certifica anche Raffaele Palladino alla vigilia: «Nelle ultime quattro partite ha fatto otto punti, due vittorie e due pareggi. Con loro ci sarà anche un pubblico caldo e numeroso a sostenerli. Sono una squadra difficile da affrontare, sanno difendersi e contrapporsi molto bene, conosco molto bene mister Ranieri, abbiamo condiviso un anno di esperienza alla Juventus, conosco i suoi principi di gioco e so che sarà difficile. La storia parla per lui, è un pezzo della storia importante del calcio internazionale. Oltretutto il Cagliari è nel momento migliore della sua stagione, ha dei giocatori che individualmente possono metterci in difficoltà. Le insidie sono dietro l’angolo, noi dobbiamo essere bravi a fare una partita di grande spesso tecnico e fisico, partendo dall’atteggiamento. Per dare valore alla vittoria con il Genoa, dobbiamo fare punti con il Cagliari».

Serie A, verso Monza-Cagliari: i consigli al ct Spalletti per la Nazionale

A breve saranno diramate anche le convocazioni per la Nazionale e Palladino, che ha incontrato il Ct Spalletti a San Siro in occasione di Inter-Genoa, non nasconde di avergli consigliato tutti i suoi giocatori: «Se lo meriterebbero tutti, davvero, e so che Spalletti, che è un grandissimo tecnico, sta seguendo i nostri ragazzi, guarda in casa nostra, e noi come società speriamo di poter dare una mano all’Italia».

Serie A, verso Monza-Cagliari: il mercato

Ovviamente Colpani e Di Gregorio sono i nomi più caldi. All’indomani delle voci di vendita della società, è impossibile non parlarne, ma il tecnico dribbla la domanda brillantemente come l’attaccante che è stato in carriera: «Non ci devono toccare, noi siamo concentrati sulla partita e niente può distoglierci dall’obbiettivo».

Serie A, verso Monza-Cagliari: presenti e assenti

Per quanto riguarda la formazione, sono tutti recuperati ad eccezione di D’Ambrosio, Vignato, Bettella e il lungo degente Caprari. Possibile il rientro di Gagliardini da titolare e questa sarebbe l’unica novità di una formazione che, ultimamente, schierata con il 4-2-3-1 sta vincendo parecchio oltre che dare tante soddisfazioni dal punto di vista del gioco. Ogni giornata è buona per qualche esperimento ma le cose vanno talmente bene che diventa anche difficile cambiare. Fischio d’inizio alle 15.