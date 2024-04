Serie A, verso Bologna-Monza: obiettivo salvezza matematica, contro la sorpresa più grande

Il Bologna è la sorpresa positiva più grande del campionato. Già l’anno scorso, dall’arrivo di Thiago Motta, la squadra aveva svoltato, ma oggi gioca per un posto in Champions. Ed è una cosa enorme. Anche il Monza però, al secondo anno di Serie A della sua storia, ha raggiunto obiettivi importanti, come la salvezza anticipata o la conferma all’inseguimento delle grandi.

Serie A, verso Bologna-Monza: «Società e squadre che hanno lavorato benissimo»

«Sono tutte e due società e squadre che hanno lavorato benissimo, si tratta di formazioni migliorate, cresciute – certifica Raffaele Palladino alla vigilia – Il Bologna sta ottenendo risultati straordinari, merita quella posizione di classifica e merita la Champions League, per la continuità delle prestazioni. Anche noi siamo cresciuti. È ovvio che non è paragonabile visto quello che stanno facendo, ma anche noi stiamo andando meglio dell’anno scorso, ci siamo salvati prima e credo che confermarsi per un altro anno sia un valore davvero importante. Non scordiamo che siamo solamente al secondo anno di Serie A, che è pure più difficile».

Serie A, verso Bologna-Monza: «Non un traguardo da raggiungere, ma una partita da affrontare»

Oltretutto una vittoria al Dall’Ara nella partita di sabato sera significherebbe salvezza matematica per il Monza, per via di tutti gli scontri diretti che coinvolgeranno le squadre dalla 13esima alla 19esima posizione, in sette, racchiuse in cinque punti, nelle ultime sette giornate. Calcoli complicati, sì, ma qualcuno li ha fatti. Non che la salvezza, a quota 42, sia in qualche modo in dubbio.

«Non penso che ci sia un traguardo da raggiungere, c’è una partita da affrontare, contro una squadra fortissima, che a mio avviso sta facendo cose strepitose. Sappiamo di dover andare a Bologna con una carica agonistica importante, con fame, aggressività, i nostri principi di gioco, un’identità molto chiara, per sopperire alle loro qualità tecniche e fisiche. Dobbiamo fare un’ottima prestazione, perché attraverso questo c’è la crescita di squadra e individuale, i dettagli che possiamo ancora migliorare».

Serie A, verso Bologna-Monza: la formazione

Per quanto riguarda la formazione, assente Mota Carvalho per i postumi della distorsione alla caviglia della settimana scorsa, Palladino potrebbe tornare alla difesa a 4 dopo aver riproposto lo schieramento a 3 con il Napoli. Il rientro di Pessina è una certezza in mezzo al campo. Potrebbe giocare in trequarti insieme a Colpani e Zerbin (più indietro Maldini), oppure in mediana con l’inserimento di Valentin Carboni e in quel caso il sacrificato sarebbe Akpa Akpro. Sicuramente però sarà un Monza d’attacco, pronto a dimostrare di potersela giocare con la sorpresa più grande del campionato.