Serie A, Udinese-Monza LIVE 0-0: reti inviolate alla fine del primo tempo

⏳ Fine primo tempo al “Bluenergy Stadium“: reti inviolate tra Udinese e Monza. Nella prima frazione meglio l’Udinese che ha creato di più sfiorando il vantaggio con Solet al 27′. Biancorossi molto timidi. Possesso palla favorevole all’Udinese con il 58%. 3-0 per i friulani riguardo i tiri in porta.

⚪🔴 42′ Primo squillo del Monza al tramonto del primo tempo con un’iniziativa di Forson sull’out di sinistra che conclude a lato con un tiro-cross velenoso.

⚪⚫️ 42′ Giro palla ipnotico dei bianconeri che vanno al tiro ancora con Payero, palla a lato.

⚪⚫️ 32′ Traversone di un tarantolato Rui Modesto per il colpo di testa di Davis, palla centrale e Pizzignacco blocca senza patemi.

⚪⚫️ 29′ A. Carboni regala la sfera a Rui Modestro, il quale serve Davis in area che la gira col destro ma la conclusione è centrale per la comoda presa di Pizzignacco.

⚪⚫️ 27′ Ghiotta occasione per l’Udinese per schiodare il punteggio: Solet triangola con Rui Modesto e calcia in diagonale mirando all’angolino, bravo Pizzignacco a negargli la gioia del gol sventando il pericolo con la mano destra.

🧐 26′ Pallino del gioco in mano all’Udinese che ha aumentato la pressione col passar dei minuti.

⚪⚫️ 23′ Tiro dalla distanza di Zarraga col destro che si spegne sul fondo.

⚪⚫️ 19′ Bella azione bianconera con Rui Modesto che va sul fondo e mette al centro per la mezza rovesciata di Kamara con la sfera che finisce di poco a lato.

⚪⚫️ 15′ Buona trama friulana finalizzata da una conclusione da fuori area di Payero che non inquadra lo specchio della porta.

⚪⚫️ 14′ Primo sussulto del match con una punizione dalla distanza di Payero che centra la barriera avversaria.

🧐 Non è diffidato Akpa-Akpro a differenza di Pedro Pereira e Caldirola (infortunato). Tra i padroni di casa sono diffidati Lucca, Atta, Lovric, Giannetti e Kristensen.

🟨 13′ Ammonito Akpa-Akpro per un fallo commesso su Payero.

🧐 5′ Inizio vivace delle due squadre che se la giocano a viso aperto.

📣 INIZIA IL MATCH AL “BLUENERGY STADIUM“!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Il Monza di Alessandro Nesta, dopo l’aritmetica retrocessione in Serie B, fa visita all’Udinese di Kosta Runjaic nello spezzatino della trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. I biancorossi sono reduci da sei sconfitte consecutive, un sonoro 0-4 patito contro l’Atalanta nell’ultimo turno, e non fanno punti addirittura da due mesi, ovvero dallo scorso 15 marzo quando in casa bloccarono il Parma sul risultato di 1-1. D’altro canto i friulani, posizionati a metà classifica e con l’obiettivo di migliorarla in queste ultime giornate, nell’ultima gara hanno sbancato Cagliari vincendo 2-1 grazie alle reti di Zarraga e Kristensen. Nel match d’andata, disputatosi all’U-Power Stadium il 9 dicembre 2024, trionfò l’Udinese con le reti di Lucca e Bijol, rendendo vano il momentaneo pareggio siglato da Kyriakopoulos. Calcio d’inizio al “Bluenergy Stadium” alle ore 12.30.

🧐 Scelte di formazione

Turnover tra i friulani, orfani di Touré e Thauvin, dove partono dalla panchina Lovric e Lucca: al loro posto Zarraga e Atta. Sorpresa tra i brianzoli con chance da titolare per Forson accanto a Caprari nel classico 3-5-2 di Nesta.

Le formazioni ufficiali

⚪⚫️ UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Zarraga, Karlstrom, Payero, Kamara; Atta; Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Sanchez, Lovric, Palma, Lucca, Ehizibue, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, Giannetti, Ekkelenkamp, Zemura, Pizarro. All. Kosta Runjaic.

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Pizzignacco; Pedro Pereira, Brorsson, A. Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Forson, Caprari. A disposizione: Turati, Mazza, Lekovic, Urbanski, Sensi, Keita, Zeroli, Palacios, Petagna, Martins, Colombo, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta.