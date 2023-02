Serie A: risoluzione tra il Monza e Gabriel Paletta

Risoluzione consensuale del contratto per Gabriel Paletta. Il difensore visto anche con la maglia azzurra della nazionale, a 37 anni, a sorpresa lascia il Monza poco dopo la fine del mercato invernale e poco oltre la boa di metà stagione. È stato un grandissimo protagonista della doppia promozione dalla Serie C alla A, ma quest’anno ha giocato solo qualche minuto in Coppa Italia e ha trascorso buona parte del tempo fuori lista o infortunato.

Serie A: Paletta arrivato a Monza nel 2019 su insistenza di Galliani

Anima del gruppo, sempre disponibile con i compagni, sempre altamente professionale in campo, fosse per la partita o per gli allenamenti poco cambiava, aveva accettato di tornare in Italia nel novembre del 2019 su insistenza di Adriano Galliani. All’epoca si trovava in Cina, nello Jiangsu Suning, ma la proposta dell’amministratore delegato lo aveva convinto a ripartire dalle serie inferiori.

Subito promozione, poi due anni di B e nuova promozione al termine del secondo.

Serie A, Paletta: 50 partite in biancorosso, la carriera

In tutto ha disputato 50 partite con il Monza (diventata la terza maglia più indossata in carriera dopo Parma e Boca Juniors), segnando due gol. Oltre ai successi in biancorosso, in carriera ha vinto un campionato argentino, una Recopa Sudamericana, una Supercoppa Italiana con il Milan. Con la maglia della nazionale albiceleste, indossata solo per le giovanili, ha trionfato nel Mondiale Under20 del 2005, compagno di squadra di Messi e Aguero tra gli altri. Il suo addio al Monza non coincide per ora con l’addio al calcio, visto che al momento il calciatore non ha annunciato nulla sul suo futuro.