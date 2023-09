Serie A, Palladino su Lazio-Monza: «Ci vuole una cattiveria maggiore»

Faccia a faccia con la Lazio, per la quinta giornata di campionato, il Monza ritrova una delle poche squadre con le quali ha fatto zero punti l’anno scorso. Oltretutto, in Serie A, i biancorossi non sono ancora riusciti a segnare all’Olimpico. Reduci dal pareggio di Lecce, in cui sicuramente meritavano la vittoria, i biancorossi hanno lavorato per sfatare tutti questi tabù.

Serie A, Palladino su Lazio-Monza: «Saranno carichi dopo la Champions»

«Questa settimana ho avuto indicazioni positive, sotto tutti i punti di vista, fisico, tecnico e tattico – conferma Palladino alla vigilia – Abbiamo preparato bene questa partita, ma sappiamo di affrontare una squadra di grande valore, piena di campioni. Sicuramente troveremo un’altra Lazio, rinforzata. Loro arrivano dalla Champions, hanno pareggiato all’ultimo, con il portiere, e mentre la vedevo pensavo ai risvolti sulla nostra di partita. Di solito le squadre che fanno l’Europa arrivano alla terza gara del miniciclo un po’ più scariche, soprattutto per le energie mentali, in questo caso invece penso che, per come è andata, loro saranno carichissimi. La cosa che mi piacerebbe vedere è sicuramente una nostra grande carica agonistica, una cattiveria maggiore; è quello che ci vuole. Avremo un periodo di partite ravvicinate e c’è bisogno di mettersi il coltello tra i denti. Però ho avuto delle buone risposte e credo nei ragazzi».

Serie A, Palladino su Lazio-Monza: le difficoltà in zona gol, ma «le occasioni le abbiamo create»

Le difficoltà più evidenti sono in zona gol, nessuno segnato fuori casa, nessuno segnato da qualcuno diverso da Colpani. E mancherà anche Caprari, infortunato al ginocchio. Ma per il tecnico è solo un momento no.

«Gli attaccanti sono arrivati a cinque metri dalla porta, li abbiamo messi in condizione di poter segnare. Le occasioni le abbiamo create, non solo contro il Lecce. Abbiamo un ottimo sviluppo dell’azione, i principi sono quelle e abbiamo anche varietà nel come arriviamo davanti. È solo un momento in cui non ci gira bene, non siamo sempre concreti, ma sono convinto che alzeremo il livello anche lì».

Serie A, Palladino su Lazio-Monza: out Caprari e Caldirola, Birindelli verso la panchina

Per quanto riguarda la formazione, gli indisponibili Caprari e Caldirola (squalificato) saranno rimpiazzati da Mota Carvalho e Carboni. Per il resto Palladino pensa a qualche cambio sugli esterni. Il primo indiziato a rimanere seduto in panchina è Birindelli, non positivo con il Lecce. Al suo posto Kyriakopoulos, provato per tutta settimana, oppure Pedro Pereira, entrato bene con i salentini. Rientra tra i convocati anche D’Ambrosio, ma dopo la distorsione alla caviglia dovrà riprendere confidenza col campo prima di essere lanciato titolare.