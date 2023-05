Serie A: Palladino allenatore del mese, è il migliore di aprile

L’aprile strepitoso del Calcio Monza viene certificato anche dalla Lega Serie A: Raffaele Palladino ha vinto il premio Coach Of The Month. Il tecnico biancorosso ha ritirerà il trofeo nel pre-partita di Monza-Roma all’U-Power Stadium. È la prima volta che accade dall’approdo in Serie A e ovviamente è la prima volta che accade nella storia biancorossa.

Serie A: Palladino allenatore del mese, premiato per le giornate dalla 28 alla 32

Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento e fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 28esima alla 32esima del campionato. In quest’arco di tempo il Monza ha conquistato tre vittorie con Inter, Fiorentina e Spezia, un pareggio con l’Udinese (viziato da un incredibile rigore concesso ai friulani) e l’unica sconfitta con la Lazio lanciatissima nelle posizioni Champions.

Serie A: Palladino allenatore del mese, «43 punti in 26 partite e salvezza con largo anticipo»

«Alla prima stagione da allenatore in Serie A TIM Raffaele Palladino si è subito imposto come uno dei tecnici più talentuosi del campionato – ha dichiarato Luigi De Siervo, amministratore delegato di Lega Serie A – Da quando il coach campano si è seduto sulla panchina del Monza, infatti, i brianzoli hanno conquistato 43 punti in 26 partite, una media da club con ambizioni europee, grazie ad un gioco veloce e pragmatico e all’utilizzo ottimale di tutta la rosa a disposizione. Con i tre successi consecutivi ad aprile contro Inter, Fiorentina e Spezia, Palladino ha portato i suoi alla salvezza con largo anticipo, meritandosi per la prima volta nella storia del club il premio di miglior allenatore del mese».