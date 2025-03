Serie A, Nesta su Inter-Monza 3-2: «Contro il Parma sarà l’ultima chiamata»

Nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A il Monza perde contro l’Inter con un rocambolesco 3-2. Terza sconfitta consecutiva per la squadra biancorossa che questa volta, a differenza delle gare disputate contro Torino e Roma, escono dal campo a testa altissima.

Serie A, Inter-Monza 3-2: le dichiarazioni di Alessandro Nesta

Nella sala stampa del “Giuseppe Meazza” è intervenuto a fine gara l’allenatore del Monza, Alessandro Nesta, che ha commentato così l’incontro disputato contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal tecnico romano ai giornalisti presenti:

«Commento sul match? Il rammarico è aver preso gol sul finire del primo tempo. Per me siamo stati fin troppo bassi, noi dovevamo buttarli fuori di più. Condizione fisica? Per me la squadra ha tenuto fisicamente. Abbiamo tanti giocatori che hanno giocato sempre come Izzo, Bianco e Pedro Pereira. Sono contento dello spirito e del coraggio che abbiamo avuto. Contro il Parma è l’ultima chiamata. Dobbiamo vincere contro il Parma. Se ci vogliamo salvare, bisogna dargli addosso. Qual è il suo più grande rimpianto? I gol che prendiamo sono tutti diversi. La squadra è stata tosta. L’Inter va in giro per l’Europa per le giostre. Zeroli e Castrovilli? Zeroli è sveglio, un Bianco diverso ma sveglio. Castrovilli è un giocatore fantastico che non ha avuto continuità per gli infortuni. Prossime partite? Noi dobbiamo prendere energia da questa partita per provare a far punti nelle prossime gare. Io sto a casa se non ci credo. Firmeresti per altre dieci partite così? La base non è male ma bisogna far punti anche giocando male. Bisogna far risultato senza pensare a queste cose».