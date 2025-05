Serie A, Monza-Empoli 1-3: gli azzurri ribaltano il risultato in dieci minuti

⏳ Fischio finale all’U-Power Stadium: l’Empoli sbanca Monza battendo la formazione di Nesta col risultato di 3-1. Brianzoli a segno nel primo tempo con Birindelli ma a inizio ripresa i toscani la ribaltano con le reti di Colombo, Viti e un autogol di Pizzignacco. Nel prossimo incontro, valido per l’ultima giornata di campionato, il Monza affronterà il Milan a San Siro.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

⚪🔴 88′ Punizione per il Monza: calcia Caldirola e Vasquez si distende respingendo la sfera.

🟨 87′ Ammonito Ismajli per un fallo commesso in precedenza su Akpa-Akpro.

🔄 83′ Cambio nell’Empoli: al posto di Fazzini entra Ebuehi.

⚪🔴 82′ Punizione invitante per la squadra di Nesta: si incarica della battuta Sensi con la palla che sorvola la traversa.

🔄 79′ Cambio nel Monza: al posto di Bianco entra Sensi.

🔄 71′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Caprari e Keita entrano Ciurria e Petagna.

🔄 70′ Cambio nell’Empoli: al posto di S. Esposito entra Anjorin.

⚪🔵 69′ Un tiro di Esposito, liftato da una deviazione, termina a lato.

⚪🔴 66′ Corner di Caprari per l’incornata di A. Carboni che spedisce sull’esterno della rete.

⚪🔵 59′ Tris dell’Empoli: Grassi lancia Gyasi in profondità che calcia col destro colpendo prima il palo e poi la schiena di Pizzignacco che tocca involontariamente facendo autogol. MONZA-EMPOLI 1-3

⚽️ GOL DELL’EMPOLI!

⚪🔴 58′ Prova a risvegliarsi il Monza con un tiro di Caprari ribattuto in corner.

🔄 55′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Palacios e Zeroli entrano Caldirola e Mota Carvalho.

⚪🔵 51′ L’Empoli ribalta il risultato: angolo dalla sinistra di Cacace ad imbeccare l’inzuccata vincente di Viti che manda in rete la sfera. MONZA-EMPOLI 1-2

⚽️ GOL DELL’EMPOLI!

⚪🔵 49′ Pareggio dell’Empoli: Fazzini dalla destra serve al centro Colombo che controlla e scaraventa la palla in rete col mancino. MONZA-EMPOLI 1-1

⚽️ GOL DELL’EMPOLI!

⚪🔵 47′ Empoli subito all’assalto con una conclusione velenosa del subentrato Colombo che colpisce la traversa.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

🔄 46′ Doppio cambio nell’Empoli: al posto di Marianucci e Henderson entrano Goglichidze e Lo. Colombo.

⏳ Fine primo tempo all’U-Power Stadium: Monza avanti nel punteggio grazie al gol realizzato da Birindelli alla mezz’ora.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔴 42′ Biancorossi pericolosi con una staffilata da fuori area di Caprari che si spegne sul fondo.

⚪🔴 36′ Doppia occasione per il Monza per il possibile raddoppio: calciano di prima intenzione Keita e poi A. Carboni, Vasquez respinge due volte.

🧐 Terzo gol di Samuele Birindelli in campionato dopo i gol siglati contro Juventus e Inter.

⚪🔴 30′ Schioda il punteggio il Monza: recupera la sfera Akpa-Akpro a centrocampo, Caprari raccoglie e lancia in profondità Birindelli che avanza e trafigge Vasquez in uscita. MONZA-EMPOLI 1-0

⚽️⚽️⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAA

⚪🔴 28′ Si fa vedere il Monza con una bordata da fuori area di Akpa-Akpro che sibila accanto all’incrocio dei pali.

🧐 Dati spettatori: totale 7.472, incasso di € 126.270,13; settore ospiti: 557, incasso di € 11.140,00.

⚪🔵 22′ Angolo di Henderson a servire il tiro al volo di Marianucci ben ammortizzato da A. Carboni che sventa il pericolo.

⚪🔵 16′ Ci prova Henderson con un tiro col destro da distanza siderale ma l’ex Lecce non inquadra lo specchio della porta.

⚪🔵 8′ Pressione costante dell’Empoli in avvio di partita che va vicino al gol con un tocco sotto porta di Cacace, finito a lato di un soffio, supportato da un cross dalla destra di Gyasi.

⚪🔵 6′ Il primo sussulto è di marca azzurra con una conclusione velenosa dal limite di Grassi che viene respinta in tuffo da Pizzignacco.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Torna in campo il Monza dopo la bella vittoria ottenuta col risultato di 2-1 al Bluenergy Stadium contro l’Udinese nell’ultimo turno di campionato, grazie alle reti realizzate da Caprari e Keita. Domenica 18 maggio, alle ore 20.45 all’U-Power Stadium, i biancorossi di Nesta ospitano l’Empoli di D’Aversa nell’incontro valevole per la trentasettesima giornata di Serie A. I toscani, invischiati nella serratissima lotta per non retrocedere, sono chiamati all’impresa. D’altro canto la compagine brianzola, fanalino di coda e aritmeticamente retrocessa in Serie B, vorrebbe salutare i tifosi con una vittoria perché come ha dichiarato mister Nesta alla vigilia del match: «Ci terrei a vincere la partita con l’Empoli anche perché non ho mai vinto in casa e sarebbe molto importante». Infatti il Monza ha collezionato solo tre vittorie in campionato: due in trasferta ottenute contro Hellas Verona e Udinese sotto la gestione Nesta, una in casa contro la Fiorentina ma sotto la guida di Bocchetti. Dirige l’incontro il signor Livio Marinelli della sezione di Tivoli, coadiuvato dagli assistenti Valerio Colarossi di Roma 2 e Valerio Vecchi di Lamezia Terme. Il quarto ufficiale è Giuseppe Collu di Cagliari. Nella sede di Lissone: VAR Michael Fabbri di Ravenna; AVAR Maurizio Mariani di Aprilia (Lt).

🧐 Scelte di formazione: tra i brianzoli, orfani dello squalificato Pedro Pereira, parte dal 1′ Palacios mentre in avanti fiducia al tandem Keita-Caprari; tra i toscani Cacace vince il ballottaggio con l’ex Colombo e al centro dell’attacco è confermato Esposito.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Pizzignacco; A. Carboni, Brorsson, Palacios; Birindelli, Zeroli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Keita, Caprari. A disposizione: Turati, Mazza, Lekovic, Caldirola, Urbanski, Castrovilli, Sensi, Petagna, Mota Carvalho, Postiglione, Martins, Le. Colombo, Vignato, Ciurria. All. Alessandro Nesta.

⚪🔵 EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Marianucci, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini,Goglichidze, Sambia, Anjorin, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Lo. Colombo, Tosto, Bacci, Campaniello, Konate. All. Roberto D’Aversa.

.