Serie A: Monza a casa Samp, mister Palladino in cerca di conferme

Campo storico, destini incrociati, un solo obiettivo: vincere per dare continuità alla striscia positiva che dura da due gare dopo il pareggio di Lecce e il primo storico successo in Serie A con la Juventus.

Serie A: Monza a casa di una Samp in difficoltà

Il Monza di scena domenica 2 ottobre al Ferraris di Genova dovrà mettere in campo la giusta tensione contro una Sampdoria in difficoltà societarie ancora prima che tecniche. La squadra di Giampaolo ha raccolto solo due punti, entrambi con formazioni di livello come Juventus e Lazio, ma altrettanto ha lasciato moltissimo indietro, a partire dalle disfatte con Salernitana, Verona e Spezia.

L’undici blucerchiato viene schierato spesso con un 4-1-4-1 tecnico dalla trequarti in su, ma povero di soluzioni offensive concrete. Caputo rimane un riferimento per la categoria, mentre Gabbiadini e Quagliarella reclamano più spazio. Alla fine potrebbe farne le spese uno tra Sabiri, Djuricic e Leris per dare più peso al reparto avanzato.

Serie A: Monza a casa Samp, capitolo infortuni

Per quanto riguarda il capitolo infortuni il Monza sta bene, ha potuto lavorare per una settimana piena e a parte Petagna dovrebbe riuscire a recuperare tutti, compreso D’Alessandro, un’arma in più sugli esterni offensivi.

Serie A: Monza a casa Samp, la quadratura

Palladino ha trovato una certa quadratura con il 3-4-2-1 contro la Juventus e almeno per la sfida all’unica genovese rimasta in Serie A potrebbe andare verso una conferma dello schieramento in campo, con una maglia da titolare anche per gli ex di giornata Sensi e Caprari.

Serie A: Monza a casa Samp, poi un mese e mezzo di fuoco con nove partite

La trasferta di domenica in Liguria aprirà poi un periodo di fuoco: nove partite in un mese e mezzo prima della sosta per il Mondiale in Qatar per indirizzare la corsa salvezza e provare a giocarsi le possibilità di passaggio del turno in Coppa Italia. Passata la Sampdoria, la squadra di Palladino ospiterà lo Spezia la domenica successiva. Durissima la settimana a seguire con ben tre trasferte in pochi giorni: sabato 15 andrà ad Empoli, il mercoledì ad Udine per la Coppa Italia (in caso di vittoria, il turno successivo sarebbe con la Juventus) e per concludere a San Siro il 22 ottobre alle 18 con il Milan, per la sfida del cuore di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Il tostissimo mese di ottobre si concluderà nel posticipo di lunedì 31 contro il Bologna questa volta all’U-Power Stadium. In campo ancora il 6 novembre, con il Verona in casa e a chiudere il ciclo di calendario che anticipa la Coppa del Mondo la trasferta infrasettimanale a Roma contro la Lazio (10 novembre, 20.45) e il match casalingo del 13 in casa contro la Salernitana. Il campionato riprenderà il 4 gennaio con la 16esima giornata, la trasferta di Firenze.

Serie A: Monza a casa Samp, tantissimi scontri diretti

Come facilmente riscontrabile, nel prossimo mese e mezzo, il Monza avrà tantissimi scontri diretti: Sampdoria, Spezia, Empoli e potenzialmente anche Bologna, Verona e Salernitana sono concorrenti dirette per evitare la retrocessione. Uscire da queste gare senza un buon bottino di punti appesantirebbe di sicuro la lunga pausa per le Nazionali.