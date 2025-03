Serie A, le probabili formazioni di Inter-Monza: Nesta opta per la MoKe in attacco

Impegno proibitivo sulla carta per il Monza di Alessandro Nesta che nell’anticipo serale della ventottesima giornata di Serie A, in programma sabato 8 marzo alle ore 20.45 allo stadio “Giuseppe Meazza” in “San Siro”, farà visita all’Inter capolista. La compagine brianzola, fanalino di coda da tempo immemore, è in caduta libera avendo perso malamente le ultime due gare di campionato contro Roma e Torino: oltre una classifica deficitaria e un organico qualitativamente inadeguato alla massima serie, a preoccupare soprattutto è l’atteggiamento di resa dei bagai dal punto di vista mentale. La formazione nerazzurra è in lotta su tutti i fronti e, dopo aver espugnato il “De Kuip” battendo mercoledì il Feyenoord col risultato di 2-0, vorrà ripetersi anche contro i biancorossi. La gara di andata, disputatasi all'”U-Power Stadium”, terminò 1-1 con le reti siglate da Mota Carvalho e Dumfries. Da libro “Cuore”, invece, l’1-0 del Monza nel tempio di “San Siro”, storico successo firmato grazie a un’inzuccata di Caldirola in quell’indimenticabile 15 aprile 2023.

Scelte di formazione Inter: si rivede Calhanoglu dal 1′

⚫️🔵 Rotazioni in mente per Simone Inzaghi in vista anche del ritorno degli Ottavi di Finale contro il Feyenoord, in programma al “Meazza” martedì 11 marzo alle ore 21.00: in cabina di regia si rivede Calhanoglu e, nonostante il recupero di Carlos Augusto, conferma prevista dal 1′ per Bastoni schierato largo a sinistra per sopperire all’emergenza esterni perché sono ancora out per infortunio muscolare Dimarco, Darmian e Zalewski; riguardo la coppia d’attacco ci sarà il turno di riposo per Thuram, reduce dalle fatiche in Champions, con Arnautovic al suo posto a far coppia con Lautaro Martinez.

Scelte di formazione Monza: prevista la MoKe in attacco

⚪🔴 Alla vigilia del match Alessandro Nesta ha dichiarato: «Dobbiamo prenderla con leggerezza perché andiamo in uno stadio stupendo a giocare con una squadra forte. La figata sarebbe ribaltare il pronostico, una partita con entusiasmo. La classifica appesantisce e non ci fa bene. Dobbiamo trovare la leggerezza e trovare lo stimolo proprio in questo». Nel calcio tutto è possibile ma oltre alla leggerezza, ai ragazzi allenati da “Tempesta perfetta”, ci vorrà qualcosa di più, magari un pizzico di fortuna. Alla lunga lista degli indisponibili si è aggiunto anche Ciurria perché ha preso una gomitata e si è rotto il naso. Ancora panchina per capitan Pessina ma non ancora pronto per scendere in campo. Nesta potrebbe optare per un 3-5-2 a specchio adattando Pedro Pereira (in ballottaggio con Palacios, ndr) nella difesa a tre come braccetto di destra e affidando le chiavi del centrocampo a Castrovilli. In attacco possibile bocciatura per Ganvoula e probabile tandem formato da Mota Carvalho e Keita, uno dei tanti ex di turno, che compie 30 anni nella giornata di sabato 8 marzo.

Le probabili formazioni

⚫️🔵 INTER (3-5-2): J. Martinez; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Bastoni; Arnautovic, L. Martinez. All. Simone Inzaghi.

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Urbanski, Castrovilli, Bianco, Kyriakopoulos; Keita, Mota Carvalho. All. Alessandro Nesta.