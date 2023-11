Serie A, Cagliari-Monza LIVE 1-1: Maric risponde a Dossena

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

🔴🔵 90′ Traversone dalla sinistra di Azzi, velo di Pavoletti e girata di Lapadula, di prima intenzione, che termina alto.

🔴🔵 89′ Tiro-cross del neo entrato Azzi che sorvola la traversa.

🔄 88′ Cambio nel Cagliari: al posto di Augello entra Azzi.

⚪🔴 86′ Altra chance per il Monza con un’iniziativa di V. Carboni: il suo sinistro a giro fa la barba al palo.

⚪🔴 84′ Ghiotta occasione per i brianzoli per mettere la freccia con una staffilata di Gagliardini ben respinta da Scuffet in calcio d’angolo.

🔄 83′ Cambio nel Monza: al posto di A. Carboni entra Pablo Marí.

🔄 77′ Doppio cambio nel Cagliari: al posto di Petagna e Luvumbo entrano Pavoletti e Lapadula.

🔄 73′ Doppio cambio nel Cagliari: al posto di Viola e Goldaniga entrano Oristanio e Jankto. Difesa del Cagliari che passa a quattro.

🟨 69′ Ammonito Machin per un fallo commesso su Makoumbou.

🔄 67′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Mota Carvalho e Colpani entrano V. Carboni e Machin.

⚪🔴 65′ Filtrante intelligente di Colpani ad imbeccare Maric, Scuffet è abile in uscita nell’anticipare l’attaccante croato.

⚪🔴 61′ Premiati gli sforzi del Monza: corner di Kyriakopoulos per il colpo di testa vincente di Maric che insacca all’angolino. CAGLIARI 1 – MONZA 1

🧐 Primo in gol in Serie A per Mirko Maric, attaccante classe ’95 del Monza.

⚽️ GOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ⚽️

⚪🔴 61′ Un tiro del neo entrato di Ciurria è deviato in corner dalla difesa rossoblù.

🔴🔵 59′ Torna ad affacciarsi il Cagliari in area biancorossa: cross dalla sinistra di Augello per l’inzuccata di Petagna che finisce fuori.

🔄 57′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Birindelli e Colombo entrano Ciurria e Maric.

⚪🔴 55′ Punizione di Colpani da distanza siderale, la barriera cagliaritana allontana,

⚪🔴 52′ Cross di D’Ambrosio dalla destra per il tiro al volo di Mota Carvalho che si stampa sulla traversa. Monza vicino al pareggio.

🟨 48′ Ammonito Birindelli per un fallo commesso su Prati.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’UNIPOL DOMUS!

🧐 Ottimo Cagliari nella prima frazione di gioco con grande pressing e buone trame di gioco. Monza in difficoltà ad alzare il baricentro e soprattutto sulle palle inattive dove Nicolas Viola sta mettendo in apprensione la retroguardia biancorossa.

⏳ Finisce il primo tempo all’Unipol Domus: Cagliari in vantaggio sul Monza per 1-0 grazie al gol siglato al 10′ da Dossena.

🔴🔵 46′ Ci riprova Viola col sinistro, tiro che non inquadra lo specchio della porta.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

🔴🔵 45′ Punizione velenosa di Viola da distanza defilata: palla fuori di poco che finisce sull’esterno della rete.

⚪🔴 43′ Su azione di calcio piazzato è Gagliardini in acrobazia, in mezza rovesciata, a colpire bene ma sulla traiettoria la prende involontariamente Colombo con la palla che si spegne sul fondo.

🟨 42′ Ammonito Prati per un fallo commesso su Birindelli.

⚪🔴 38′ Il Monza sta crescendo: diagonale di Birindelli col destro, indirizzato all’angolino, Scuffet si rifugia in corner.

⚪🔴 36′ Buon recupero di Colombo a centrocampo, a danno di Hatzidiakos, e lancio in avanti per Colpani. La corsa del fantasista è fermata da un prodigoso recupero di Dossena.

⚪🔴 33′ Ripartenza del Monza: Mota Carvalho serve Colpani che calcia dal limite, respinge la difesa sarda; ci riprova Colpani, stavolta di testa, a cercare Mota Carvalho che non arriva all’appuntamento di testa per un soffio.

🔴🔵 31′ Cross di Augello dalla corsia sinistra, allontana Caldirola, sopraggiunge Prati che raccoglie e calcia spedendo la sfera a lato.

🔴🔵 25′ Su azione da corner è Hatzidiakos a sfiorare la rete del raddoppio, Di Gregorio respinge il tap-in del centrale greco e la ribattuta di Pessina.

🧐 Ottimo inizio di gara della squadra di Ranieri che pressa alto con aggressività e recuperando palloni in modo reiterato. Monza non entrato in campo fino a questo momento.

🔴🔵 20′ Buona trama del Cagliari: Luvumbo tenta il tiro col sinistro, respinge in angolo il ben appostato Carboni.

🔴🔵 15′ Traversone dalla destra di Viola per la debole girata di testa di Zappa, palla sul fondo.

🧐 Seconda rete consecutiva in campionato per il difensore rossoblù, classe ’98, Alberto Dossena, dopo la rete siglata allo Stadium contro la Juventus.

🔴🔵 10′ Schioda il punteggio la formazione cagliaritana: angolo di Viola per l’inzuccata di Goldaniga, Di Gregorio respinge corto e Dossena è lesto nell’anticipare tutti e scaraventare la palla in rete da pochi passi. CAGLIARI 1 – MONZA 0

⚽️ GOL DEL CAGLIARI ⚽️

🔴🔵 9′ Percussione centrale di Viola che va alla conclusione da fuori area, Di Gregorio si allunga deviando in corner.

🔴🔵 4′ Primo squillo del Cagliari con la girata col destro di Luvumbo dal limite dell’area, blocca centralmente e senza patemi Di Gregorio.

⚪🔴 3′ Dal corner seguente, battuto da Mota Carvalho, svetta ancora D’Ambrosio ma trova la pronta parata di Scuffet che evita lo svantaggio.

⚪🔴 3′ Kryakopoulos imbecca con un traversone D’Ambrosio, palla devia nuovamente in angolo.

⚪🔴 2′ Azione in contropiede di marca biancorossa, si destreggia Mota Carvalho che calcia da posizione defilata e Goldaniga chiude mettendo una pezza in corner.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’UNIPOL DOMUS!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione CAGLIARI – Ranieri rispolvera la difesa a tre puntando in difesa su Hatzidiakos e sulle corsie esterne rinnova la fiducia a Zappa e Augello. Viola titolare come trequartista per ispirare il tandem d’attacco formato da Luvumbo e dall’ex Petagna. Non convocato Mancosu per infortunio.

🧐 Scelte di formazione MONZA – Mister Palladino sorprende tutti: rispetto alla formazione pronosticata alla vigilia dagli addetti ai lavori, partono titolari Birindelli e Andrea Carboni a scapito di Ciurria e Pablo Marí che si accomodano in panchina. Out Vignato per infortunio e si rivede Mota Carvalho dal 1′ sulla trequarti in compagnia di Colpani e a supporto di Colombo, terminale offensivo.

All’Unipol Domus si affrontano Cagliari e Monza per lo spezzatino domenicale della Tredicesima giornata di Serie A. I biancorossi di Palladino, a ridosso della zona Europa, giungono in terra sarda dopo tre risultati utili consecutivi. I rossoblù di Sir Claudio sono reduci dal k.o. allo Stadium contro la Juventus di Allegri ma nelle ultime due gare casalinghe hanno fatto bottino pieno. Calcio d’inizio alle ore 12.30.

Le formazioni ufficiali

🔴🔵 CAGLIARI (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Goldaniga; Zappa, Prati, Makoumbou, Augello; Viola; Petagna, Luvumbo. A disposizione: Aresti, Azzi, Deiola, Degosus, Jankto, Lapadula, Obert, Oristanio, Pavoletti, Pereiro, Radunovic, Shomurodov, Sulemana, Wieteska. All. Claudio Ranieri.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, P. Pereira, Bettella, V. Carboni, Pablo Marí, Maric, Bondo, Cittadini, Ciurria. All. Raffaele Palladino.