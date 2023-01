Salute: dati, consigli e screening per la Giornata mondiale contro il cancro

Adottando stili di vita più sani è possibile ridurre le diagnosi di tumore del 40% e di morte del 50%. Santagostino Monitoring – Osservatorio sulla Salute, un gruppo di studio che riunisce data scientist e professionisti sanitari impegnati ad elaborare dati e ricerche sul tema della sanità, della prevenzione e del benessere, ha elaborato un vademecum dal titolo “Prevenzione adesso tocca a te” in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, che si celebra il 4 febbraio.

Salute: adottare uno stile di vita equilibrato

Tra il 2020 e il 2040, secondo le stime prodotte dalla IARC (Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro), riportate ne “I numeri del cancro 2022”’, il numero di nuove diagnosi oncologiche in Italia aumenterà in media dell’1,3% per anno negli uomini e dello 0,6% per anno nelle donne. Nel nostro paese, secondo i dati riportati dal ministero della Salute, ogni giorno circa 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di cancro. Il primo passo da compiere per ridurre la possibilità di sviluppare neoplasie è adottare uno stile di vita equilibrato. Fumo, alcool, sedentarietà, scorretta alimentazione sono tra le cause più comuni di tumore. Il fumo, in particolare, rappresenta il principale fattore di rischio: viene associato all’insorgenza di circa un tumore su tre, non solo al polmone.

Salute: effettuare consigli regolari

Anche il peso eccessivo e il consumo di alcool, tra cui il binge drinking, ovvero l’assunzione di 5 o più unità alcoliche in un’unica occasione per gli uomini e 4 per le donne sono considerati comportamenti rischiosi. Effettuare controlli regolari permette di diagnosticare precocemente molte neoplasie, favorendo cura e guarigione. Per alcuni tumori, come ad esempio quelli al seno, al collo dell’utero e al colon-retto, esistono screening specifici, dedicati alle fasce più a rischio.

Salute: dal 4 all’11 febbraio test gratuiti nei centri Santagostino

Dal 4 all’ 11 febbraio, il Santagostino offre la possibilità ai pazienti (previo consulto con il medico curante) di prenotare gratuitamente alcuni esami di laboratorio per la diagnosi precoce in una delle proprie sedi (a Monza sono due). È possibile prenotarsi fino ad esaurimento disponibilità a https://salute.santagostino.it/giornatacancro.