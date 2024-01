Monza-Sassuolo con Di Gregorio, Palladino: “Contento per il mercato, squadra più completa”

I nuovi acquisti, Di Gregorio, il Sassuolo: consueta conferenza stampa del mister del Monza, Raffaele Palladino (che viene accostato per il prossimo campionato a numerose big, a partire da Napoli e Roma) che ha parlato dalla sala stampa dell’U-Power Stadium in vista della sfida con gli emiliani domenica 28 gennaio, alle 15. Il bilancio è di due successi brianzoli e un pareggio in tre precedenti nel massimo campionato.

Verso Monza-Sassuolo, mister Palladino: “Mercato, Galliani mi ha accontentato”

A proposito dei nuovi arrivi dal mercato, Zerbin, Popovic e Djuric, Il mister ha detto che: “hanno portato carica, freschezza, energia e una ventata di positività che ha fatto bene dopo il passo falso di Empoli” e “con caratteristiche che a noi servivano”. Djuric? “Un attaccante di peso con il quale si possono trovare diverse soluzioni. L’ho cercato e Galliani mi ha accontentato. Avevo chiesto tre giocatori, ne sono arrivati quattro”, poi ha elogiato la duttilità di Zerbin: “preso come esterno di centrocampo, da quinto, un giocatore in grado di puntare l’uomo. E’ stato un acquisto molto intelligente”. Discorso diverso per Popovic che: “non ha ritmo gara, ha bisogno di un percorso diverso rispetto agli altri”.

Il bilancio è di una squadra “più completa”. “Il mercato in entrata per noi è completo, abbiamo tutti ruoli doppi da mettere in competizione”. Ha fatto un accenno anche a Daniel Maldini: “sta facendo vedere ottime cose in allenamento“. Ha aggiunto anche che la sua squadra: “ha lavorato alla grande e analizzato gli errori fatti domenica”. Palladino ha fatto anche gli auguri e ringraziato Giorgio Cittadini e Franco Carboni che hanno lasciato la squadra.

Verso Monza-Sassuolo, Palladino: “Mi aspetto tanta cattiveria agonistica, Di Gregorio giocherà dall’inizio”

“Domani sarà una partita difficile contro un avversario che ha bisogno di fare punti, come noi” ha aggiunto, ma si aspetta un Monza: “con tanta cattiveria agonistica, bisogna scendere in campo con una ferocia diversa rispetto a quella vista a Empoli, partita che abbiamo già analizzato e messa da parte”. Intanto potrà contare su Michele Di Gregorio: “Sta bene, domani gioca dall’inizio“ ha detto, respingendo fermamente chi parla di “crisi” del Monza: “Mi sembra assurdo, veniamo da quattro partite in cui abbiamo vinto col Frosinone e pareggiato col Napoli. Siamo a 8 punti dalla salvezza”.