Monza: l’incontro e il bando per “L’arco ai giovani”

“L’arco ai giovani” per la Youth Bank 2023/24: è fissata alle 12 del 19 aprile la scadenza per la presentazione online dei progetti attraverso il portale di Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Anche grazie al contributo di Fondazione Cariplo, lo stanziamento complessivo previsto è di 35mila euro: fissato 15mila euro il costo massimo totale dei progetti e pari al più all’80% (quindi 12mila euro) l’eventuale contributo di Fondazione.

Gli Youth Banker promotori del bando e gli Youth Planner che definiranno e realizzeranno i progetti con l’aiuto di enti del terzo settore del territorio si conosceranno mercoledì 20 marzo: è previsto alle 17 negli spazi di Liberthub, il centro civico di viale Libertà 144 a Monza, un incontro per promuovere e agevolare riflessioni e scambi di idee e per mettere a fuoco al meglio le proposte, in base alle finalità e agli obiettivi previsti dal bando.

La Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nasce nel 2000 da un progetto di Fondazione Cariplo. È un’istituzione filantropica indipendente che agisce come punto di riferimento per la promozione della solidarietà e della cultura del dono: il suo scopo è favorire il benessere della comunità migliorando la qualità della vita delle persone che la abitano. Tutti possono diventare donatori e contribuire alla nascita di un nuovo welfare di comunità: informazioni e dettagli su fondazionemonzabrianza.org.