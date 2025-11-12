Monza Rubriche

Monza, allenamenti a porte aperte al centro sportivo Berlusconi-Monzello: ecco come accreditarsi

Venerdì 14 novembre allenamenti a porte aperte per il Monza di mister Paolo Bianco al Centro sportivo Silvio Luigi Berlusconi-Monzello
Allenamento a porte aperte, venerdì 14 novembre, alle 11 per il Monza di mister Paolo Bianco. L’ingresso al Centro Sportivo Silvio Luigi Berlusconi-Monzello sarà consentito al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Obbligatorio accreditarsi per poter assistere alla partita registrandosi alla piattaforma https://accrediti.acmonza.com/ cui seguirà un’e-mail di conferma o rifiuto da parte della società.

Per poter accedere al Centro Sportivo sarà necessario essere muniti di documento di identità valido e della e-mail di conferma. AC Monza si riserva di respingere la richiesta qualora si superasse la capienza stabilita.

