LIVE: Monza-Inter secondo tempo, si riprende sull’1-2

Tutto pronto all’U-Power Stadium per la 17esima giornata del campionato di Serie A; dopo l’ottimo punto guadagnato a Firenze, il Monza ospita l’Inter reduce dalla vittoria spezzatorneo con il Napoli.

Monza-Inter, secondo tempo

⚪🔴 17′ Inter rintanata per interi minuti, negli ultimi venticinque metri. Il palleggio del Monza è interminabile ed estramemente avanzato. La squadra di Palladino cerca anche un paio di traversoni; manca la precisione ma non l’intenzione di far male

⚫🔵 10′ Entrano Asllani e Lukaku per Chalanoglu (problema che sembra muscolare per lui) e Lukaku

⚪🔴 9′ risponde il Monza con un traversone dalla destra di Birindelli che Petagna proteso in tuffo non riesce a deviare di testa a pochi passi dalla porta

⚫🔵 8’ Lautaro alza i giri del motore e con lui l’Inter prova a chiudere la pratica sin dalle prime battute della ripresa. Dopo un’insistita azione del Campione del Mondo con l’Argentina, Darmian mette teso al centro dove Dzeko manca l’appuntamento con la deviazione vincente per questione di centimetri

⚪🔴 Nel frattempo il Monza comunica il nuovo record d’incasso e di spettatori: 13.622 le presenze (delle quali 2.197 nel settore ospiti) per 579.377,37 euro di introito

⚪🔴 3′ riprende il match e ci sono storie tese a causa di un contatto che vede coinvolto Izzo, ancora nessun ammonito

⚪🔴 La partita riprende senza Marlon rimasto negli spogliatoi, al suo posto Caldirola

Monza-Inter, primo tempo

⚪🔴 46′ L’ultima iniziativa del primo tempo parte da un geniale velo di Ciurria che libera Petagna sulla trequarti per l’impostazione. L’apertura finisce nei piedi dell’accorrente Carlos Augusto che prova a riscattare un primo tempo più ombre che luci con un potente mancino dalla distanza che finisce fuori misura

⚪🔴 37’ Più difficile abbozzare ora la reazione, perché dopo la rete del nuovo vantaggio l’Inter non ha più concesso nulla. Anzi, attacca con ancora maggior convinzione, consapevole dei propri mezzi e in visione delle difficoltà del Monza.

⚫🔵 32′ Ci prova ancora Lautaro Martinez, gran destro deviato poco sopra la traversa. Calcio d’angolo per gli ospiti sul quale colpisce Acerbi ma ben lontano dai pali di Di Gregorio

⚫🔵 31’ Azione straordinaria dell’Inter che manovra partendo dalla fuga in velocità di Mkhitarian, il pallone passa dall’interno con Dzeko e si va a premiare l’inserimento di Di Marco che con il destro, lui che è mancino, non trova lo specchio della porta.

⚫🔵 22’ GOL DELL’INTER Lautaro ruba palla a Pablo Marì dentro l’area piccola ed è un gioco da ragazzi buttarla in rete

⚪🔴 18’ Angolo per il Monza: sviluppa Machin sulla destra, palla al centro, deviazione area ravvicinata di Petagna poco oltre la traversa.

Dopo i gol, una fase di assestamento per entrambe le squadre che si sono colpite a freddo in pieno volto e ora provano a studiarsi meglio.

⚪🔴 11’ GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL PER IL MONZAAAAAAAAAAAAAAAAAA Segna Ciurria con una straordinaria azione a centro area! Eccola la risposta del Monza, nemmeno un minuto dopo. Pessina lavora bene il pallone negli ultimi metri nerazzurri e pesca il Fante che con il suo magico mancino a giro punisce Onana laddove proprio non può arrivare!

⚫🔵 10’ GOL DELL’INTER I nerazzurri prendono campo, altissimi come dall’inizio della partita, mettono tutto l’undici ad eccezione di Onana nella metà campo locale e alla fine riescono a passare. L’azione si svolge sulla sinistra, poi il repentino cambio campo per l’inserimento di Darmian che, su assist di Bastoni, trafigge Di Gregorio passando alle spalle di Carlos Augusto.

⚫🔵 8’ La difesa di Inzaghi è molto alta e potrebbe lasciare qualche spazio alle spalle per le volate di Mota e Ciurria, per ora bravi i difensori a chiudere sempre in anticipo

⚪🔴 4’ PRIMA CONCLUSIONE DELLA PARTITA Dopo una bella azione a due tra Ciurria e Mota, e la fuga di quest’ultimo sulla linea di fondo, arriva un traversone che viene spizzato poco oltre la traversa da Izzo

⚪🔴 3’ il Monza prova a gestire il possesso dal basso ma la pressione interista è alta e numerosa.

Primi minuti di gioco all’U-Power Stadium, per i biancorossi Petagna dall’inizio, Inzaghi rinuncia a Lukaku

Le formazioni ufficiali

⚪🔴Monza (3-4-2-1) Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Mota Carvalho; Petagna. All. Palladino

⚫🔵Inter (3-5-2) Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Chalanoglu, Mkhitarian, Di Marco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi