Coppa Italia Frecciarossa, Monza-Frosinone LIVE 0-0: inizia il match

🟨 4′ Ammonito Izzo per un fallo commesso su Koutsoupias.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Le formazioni ufficiali: moduli a specchio per Bianco e Alvini.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi; Ciurria, Pessina, Colombo, Birindelli; Colpani, Caprari; Mota Carvalho. A disposizione: Pizzignacco, Sorrentino, Azzi, Maric, Ravanelli, Obiang, Delli Carri, Sardo, Galazzi, Capolupo, Domanico, Ganvoula, Petagna, Carboni, Martins. All. Paolo Bianco.

🟡🔵 FROSINONE (3-4-2-1): Sherri; Calvani, Monterisi, Marchizza; A. Oyono, Masciangelo, Calò, Koutsoupias, Masciangelo; Ghedjemis, Barcella; Raimondo. A disposizione: Lolic, Palmisani, Biraschi, Gelli J., Gelli F., Cichella, Kvernadze, Grosso, Oyono J., Zilli, Bracaglia. All. Massimiliano Alvini.

Dopo un’ottima pre-season condita da prestazioni convincenti, il Monza di Paolo Bianco è pronto per il debutto ufficiale in stagione per l’incontro valevole per i Trentaduesimi di Finale di Coppa Italia dove affronta il Frosinone di Massimiliano Alvini. L’allenatore foggiano ritrova la sua ex squadra che nell’ultimo scorcio della passata stagione l’ha guidata verso un’insperata salvezza. Mister Bianco, alla vigilia del match contro i ciociari, ha dichiarato che sarà un bell’effetto rivedere i tanti ragazzi che ha allenato ma il suo Monza vuole andare avanti in questa competizione. Il tecnico ha poi continuato affermando che «Naturalmente il nostro obiettivo non è la Coppa Italia, però è quello di creare una squadra competitiva che riesca ad affrontare tutte le competizioni alla stessa maniera». Parole chiari e forti di un allenatore che già entrato nel cuore di tifosi e addetti ai lavori per la sua schiettezza e sincerità. Tra i convocati non figura a sorpresa Keita Balde per scelta tecnica. Gli indisponibili in casa Monza sono Antov, Forson, Zeroli e Bakoune mentre tra gli ospiti sono out Corrado, Hegelund, Ndow, Cichero, Gori e Selvini. Dirige l’incontro Daniele Perenzoni di Rovereto (Tn), coadiuvato dagli assistenti Marco Ricci di Firenze e Gianluca Grasso di Ariano Irpino (Av). Quarto ufficiale Luca Pairetto di Nichelino (To). VAR Matteo Gualtieri di Asti; AVAR Gianluca Aureliano di Bologna. Calcio d’inizio alle ore 18.00 all’U-Power Stadium.