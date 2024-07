Calcio Monza, è già colpo del Condor: tra i pali arriva Keylor Navas (ex Real e Psg)

Keylor Navas è il colpo del Condor, un mese prima dei tre giorni del Condor. È un giocatore di calibro mondiale, di comprovata esperienza internazionale con club e nazionale del Costa Rica (tre partecipazioni ai Mondiali, una uscendo solamente ai quarti ai rigori con l’Olanda), di assoluto affidamento, con un curriculum spaventoso e un’età non verdissima ma con ancora tutto nelle mani per essere uno dei migliori della pista anche nel campionato più competitivo del Mondo parlando del solo reparto dei portieri.

Calcio Monza, il portierone classe 1986 arriva da svincolato

E arriva al Monza da svincolato, senza sborsare un euro che non sia per l’ingaggio, subito dopo l’infortunio di Cragno, operato alla spalla dopo l’incidente di mercoledì in amichevole e fuori per almeno un paio di mesi, superando la concorrenza di altri profili e mettendo probabilmente e definitivamente da parte la suggestione Szczęsny.

È vero, è un classe ’86, va per i 38, ma si sta parlando di uno dei migliori portieri dell’ultimo quindicennio, uno che è stato titolare nelle Merengues mentre vincevano le coppe dalle grandi orecchie con Cristiano Ronaldo, Benzema e Bale. Ed è stato sempre protagonista, ovunque sia andato. L’unica stagione realmente in panchina l’ha giocata l’anno scorso, l’ultimo al Paris Saint Germain, con davanti un mostro come Gigio Donnarumma.