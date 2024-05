Veduggio con Colzano e Renate, le contese elettorali entrano nel vivo

Nei Comuni del besanese le consultazioni elettorali saranno una sfida a due. A Veduggio con Colzano il sindaco Luigi Dittonghi correrà per la riconferma appoggiato dal centrodestra. Nella serata di giovedì 9 maggio in sala consiliare è stata presentata la squadra alla quale si è unita l’artista veduggese e regista della compagnia teatrale “Diego Fabbri” Graziella Giudici. Con quest’ultimo ingresso i candidati di Dittonghi Sindaco sono saliti a quota 12, il massimo consentito. In appoggio a Dittonghi hanno dato la propria disponibilità il già vicesindaco Augusto Degli Agosti, l’assessore alla cultura Valentina Besana e l’assessore ai lavori pubblici Luciano Di Gioia, il capogruppo Luca Riva, il consigliere comunale Francesco Cosentini e il segretario della Lega Veduggio Davide Lanotte. Cinque i nomi nuovi: Davide Dogali, Francesco Parrella, Federico Rigamonti e Paolo Citterio. A sfidare Dittonghi, come già nel 2019, sarà l’ex sindaco Maria Antonia Molteni, capogruppo in consiglio comunale di Veduggio Domani. Al suo fianco Giovanni Cazzaniga, Youness Kabori, Giorgio Pacchetti, l’ex vicesindaco e assessore all’istruzione Mariambrogia Corti, Liliana Di Nicolantonio, l’ex assessore alla cultura Corrado Corbetta, Emanuele Zerbinati, l’ex consigliere comunale Elena Dal Santo, il consigliere comunale in carica Marco Dozio, l’ex sindaco Fiorenzo Manocchi e Giacomo Gregori. La presentazione dei candidati alla cittadinanza si terrà sabato 18 maggio alle 17 nella sala consiliare del nuovo municipio.

Renate: duello tra Vincenzo Allera e Claudio Zoia

Il municipio di Renate

A Renate l’esordiente Vincenzo Allera ha presentato la squadra di RenateSì sabato 11 maggio, in sala consiliare. Il presidente della Pro Loco Renate avrà al suo fianco Antonio Venezia, Marta Galbusera, Emanuele Sala, Luisa Roncari, Aldo Isella, Marina Manganini, Fabrizio Cornara, Alessandra Grifeo, Claudio Origgi, Rosella Corbetta, il consigliere comunale Michele Tettamanzi e Sonja Frigerio. Alle urne i renatesi saranno chiamati a scegliere tra Allera e l’ex vicesindaco Claudio Zoia che è il candidato di Cresce Renate. La lista dei 12 candidati che lo sosteranno alle consultazioni dell’8-9 giugno è stata depositata in municipio nella mattinata di venerdì 10 maggio. I dodici candidati di Cresce Renate sono: Alice Bonfanti, Fabio Rigamonti, Fabio Giuseppe Manganini, Renato Caldarini, il già assessore all’istruzione Caterina Maria Viganò, i già consiglieri comunali Davide Sironi e Michele Annoni con l’assessore all’ecologia Mario Molteni, Riccardo Rigamonti, Maria Angela Terenghi, Eleonora Fumagalli e Andrea Panzeri. Assenti dall’elenco sia il sindaco Matteo Rigamonti che il vice Luigi Pelucchi. La presentazione della lista alla cittadinanza si terrà domenica 19 maggio alle 18 in sala consiliare, a questa seguiranno gli incontri sul territorio: la domenica in piazza Zanzi e il martedì in via Dante davanti al municipio.