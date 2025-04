Politica: la squadra di Noi Moderati per Monza si presenta

Sarà l’occasione per Martina Sassoli per annunciare il passaggio nel nuovo gruppo. Ci sarà anche la consigliera regionale, oggi sui banchi di Lombardia Migliore, lunedì allo Spazio Manzoni (in via Manzoni, 16) per la presentazione della squadra per Monza di Noi Moderati del presidente Maurizio Lupi.

Presenti alla conferenza stampa anche il coordinatore regionale Alessandro Colucci, Mariastella Gelmini, capo delegazione di Noi Moderati al Senato, la senatrice Giusy Versace e tutti i componenti che faranno parte del nuovo Coordinamento provinciale e della squadra che porterà avanti sul territorio le attività del movimento.