L’ultima seduta di Consiglio comunale del 2025 a Veduggio con Colzano ha portato all’approvazione del Dup, ma non senza perplessità da parte della minoranza, che ha votato contro. Il consigliere Maria Antonia Molteni ha sottolineato come nel documento unico di programmazione «vengono citati degli interventi che poi non trovano l’allocazione delle risorse». La risposta del sindaco Luigi Dittonghi è chiara: bisogna attendere di ottenere dei finanziamenti sovracomunali, altrimenti accendere dei mutui, operazione che però, al di fuori di opere fondamentali, non conviene. «Gran parte dei soldi che dovrebbero rimanere al Comune vanno invece nelle casse dello Stato, dobbiamo quindi attendere l’apertura dei bandi per poter ottenere le risorse, ma per parteciparvi bisogna avere già pronti i progetti da presentare». Ecco spiegata la mancata coincidenza fra la linea programmatica del Dup e le risorse annesse, che causa una programmazione non lineare e incerta.

Consiglio comunale: la minoranza si astiene sul previsionale

L’opposizione si è astenuta invece dalla votazione del bilancio di previsione 2026-2028, pur apprezzandone i servizi rivolti alla popolazione, dedicati in particolare ai minori e alle persone con disabilità e con un investimento triennale di 80mila euro per la manutenzione delle strade. Per quanto riguarda il Pgt, per il 2026 sono stati allocati 33mila euro, che si sommano ai 50mila del 2025. Queste cifre saranno destinate agli incarichi professionali di urbanistica, i quali dovranno disporre le relazioni tecniche sul territorio per comprendere gli spazi che potranno essere definiti utilizzabili. «Siamo ancora nella fase di studio. Il nostro Pgt prevede che i Comuni debbano ridurre le aree edificabili del 40 per cento, in riferimento alla legge regionale di “consumo di suolo a saldo zero”. Dalla Provincia attendiamo una risposta su come determinare questa riduzione del consumo di suolo», spiega Dittonghi. È probabile che già nei primi mesi del 2026 si attiverà l’iter operativo del piano, coinvolgendo cittadinanza e professionisti del territorio, che potranno indicare i loro apporti sullo strumento urbanistico, segnalando eventuali problematiche.

Consiglio comunale: efficace l’utilizzo della videosorveglianza

Tra i punti discussi anche il piano sicurezza con gli investimenti per la videosorveglianza, un metodo che si è dimostrato efficace nell’individuazione dei responsabili di reati e, attraverso l’uso di fototrappole, di chi abbandona i rifiuti. I varchi per la lettura delle targhe hanno inoltre supportato le Forze dell’ordine nell’individuazione del responsabile dell’investimento del veduggese Luca Zoia, ucciso, lo ricordiamo, il 5 novembre scorso.