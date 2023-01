Seregno, Gianni Cocco il pluricampione dei Guinness world record del caffè

Una interessante performance si è svolta a Seregno al Velò caffè di via Pacini. I clienti della nota caffetteria, nel pomeriggio di giovedì, si sono visti servire al tavolo il caffè attraverso un brewing kart dal 42enne Gianni Cocco di Milano che detiene due primati mondiali certificati e iscritti nel Guinness world record per il maggior numero di caffè espressi, 623, serviti in un’ora nel 2011 alla fiera di Rho, in occasione della fiera internazionale della ristorazione e quella del cappuccino più grande del mondo preparato nel 2013.

Seregno, Gianni Cocco il pluricampione del caffè: due record che detiene tuttora

Cocco ha svolto la performance con i colleghi Denis Ferrari e Matteo Colzani, anch’essi appartenenti all’accademia italiana maestri del caffè che ha sede a Calcinate in provincia di Brescia. La novità della performance che ha destato molta curiosità ed interesse tra i clienti è consistita nel preparare il caffè con la classifica moka, di fronte al cliente, accompagnato da una fetta di panettone e spuma di zabaione, servito al tavolo attraverso un carrello mobile denominato brewing kart. Una esibizione che è molto piaciuta vista l’originalità, tanto che i caffè sono stati preparati e serviti in maniera tutta diversa l’uno dall’altro con miscele provenienti da ogni parte del mondo.