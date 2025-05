Sciopero alla St di Agrate Brianza: «Difendiamo l’azienda e i posti di lavoro»

Si passa allo sciopero alla StMicroelectronics di Agrate: la RSU invita i dipendenti a incrociare le braccia per 8 ore “per l’intero turno di lavoro e reperibilità” il 20 e 21 maggio o comunque per l’intero turno del primo giorno di lavoro disponibile a partire da venerdì 16 maggio. “Nelle ultime settimane in tanti abbiamo assistito al deprimente spettacolo della presentazione di un piano industriale definito con un eufemismo “strategico”, ma che per il sito di Agrate si traduce in tagli occupazionali e zero investimenti” riporta una nota sindacale che invita alla mobilitazione.

Sciopero di 8 ore alla St di Agrate: “Scelte miopi e irriconoscenza nei confronti dei lavoratori”

La Rappresentanza sindacale di base parla di “trasferimenti di molti dei nostri prodotti in altri siti dell’azienda ma anche in foundries cinesi” così da portare alla previsione, per il polo di Agrate della azienda, “di 1500 esuberi nonostante le “rassicurazioni” di ridurli a 800″. “Non si prevede nessuna strategia di ripresa, dato che non si investe in ricerca e sviluppo di prodotto o di processo – aggiunge il sindacato – e non c’è l’ambizione di sviluppare nuove tecnologie”. Scelte definite “miopi” con “irriconoscenza degli sforzi fatti fino a ora dai lavoratori e dalle lavoratrici di Agrate” che hanno portato alla decisione di mobilitarsi “per difendere i posti di lavoro e il futuro del sito di Agrate”.

“Rigettiamo completamente il piano industriale proposto dal management e, soprattutto, le sue ricadute occupazionali – conclude la nota – Chiediamo al Governo italiano, in quanto azionista di ST, di fermare questo piano e di pretenderne uno nuovo che garantisca lo sviluppo di Agrate contribuendovi con investimenti pubblici. Non vogliamo discutere un piano che pare l’eutanasia del sito di Agrate”.

Il 21 maggio previsto un presidio davanti alla azienda dalle 5.30 alle 14.30 “con aggiornamenti sull’incontro del 16 maggio in Regione”.