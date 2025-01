Quotazione in Borsa per Smart Capital, la spa monzese formato famiglia

La brianzolitudine è dimostrata anche dalla sede. Che, non a caso, si trova in pieno centro cittadino, in Vicolo Duomo 2 a Monza. L’attaccamento al territorio, insomma, viene suggerito anche da questi particolari. Ma Smart Capital, la società monzese dallo scorso novembre quotata in Borsa, si pone degli obiettivi che, inevitabilmente, vanno oltre i confini della natia Brianza.

Quotazione in Borsa per Smart Capital, il profilo societario

Nel profilo societario viene specificato come «Smart Capital S.p.A. sia una società di private equity e di private investment specializzata nell’acquisizione di quote di minoranza a lungo termine in piccole e medie imprese italiane, quotate, non quotate o in fase di pre-IPO, operanti principalmente nei settori industriale, logistico e tecnologico».

«È un’iniziativa – puntualizza il sito societario – fondata sul concetto di “famiglia” come base per l’impresa sostenibile e la creatività, che affianca imprenditori visionari lasciandoli fare bene il loro lavoro, come lo hanno fatto per decine di anni. È una evergreen investment holding specializzata in operazioni, di minoranza, di private equity e di private investments in public equity (c.d. “PIPE”). Grazie alla connotazione societaria di evergreen investment holding, Smart Capital si pone l’obiettivo di creare valore per i propri azionisti – in maniera sostenibile, prudente e con un orizzonte di lungo termine – attraverso una combinazione di differenti stili di investimento, garanzia di diversificazione e massima flessibilità per cogliere tutte le opportunità in diversi contesti di mercato».

Quotazione in Borsa per Smart Capital, il dna industriale

«Riunisce – viene sottolineato – in un ”club” estremamente selezionato, un gruppo di investitori con DNA industriale, per l’effettuazione di investimenti di private e public equity in accompagnamento alla crescita di aziende italiane eccellenti, con un’ottica di lungo termine».

Smart Capital può contare su oltre 100 soci imprenditori. Il 90% dei soci è formato da brianzoli.

«Ma l’essere brianzoli – commenta Andrea Costantini, 48enne presidente e amministratore delegato, vice presidente esecutivo del Gruppo Agrati – non deve costituire un limite. Noi guardiamo a tutta l’Italia. E investiamo in aziende che sviluppano business internazionali».

Il debutto a Piazza Affari di Smart Capital costituisce anche una “mossa” dal valore speciale. Rappresenta, infatti, un’inversione di tendenza, dopo diverse operazioni di delisting, cioè di ritiro di una società quotata in Borsa.

«Noi – aggiunge Costantini – vogliamo sparigliare e innovare, vogliamo portare una ventata di ottimismo. Noi raccogliamo dagli investitori capitali pazienti per favorire la crescita delle piccole e medie imprese. Dovremo realizzare, comunque, dei rendimenti sostenibili».

Chi punta sull’investimento sul breve, in ogni caso, dovrà sostanzialmente cercare altre opportunità.

Quotazione in Borsa per Smart Capital, l’orizzonte lungo

«L’investimento sul breve termine – specifica Costantini – non è, secondo noi, la via giusta per far crescere e valorizzare le imprese. Noi privilegiamo l’orizzonte di lungo periodo. Affrontiamo il nuovo anno con ottimismo, anche se naturalmente sappiamo che ci sono settori in difficoltà. Ma ci sono anche tanti spazi per la crescita delle piccole e medie imprese. Vogliamo essere una fucina permanente di idee».

I principali azionisti sono la società Agrati e la Costantini Investments Srl,. società riconducibile allo stesso Costantini. Il flottante, cioè le azioni circolanti emesse dalla società e disponibili per le negoziazioni in Borsa, costituiscono circa il 50% del capitale azionario.