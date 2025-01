Monza: le “stellette” alla legalità ad Acinque Energia dalla Autorità garante

Due stellette e un doppio segno più. Con questo punteggio l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha attribuito il rating di legalità ad Acinque Energia del gruppo Acinque. Un risultato molto lusinghiero se si tiene conto che il punteggio massimo è di tre stellette. Un voto che premia l’adozione da parte dell’azienda di principi di comportamento etico e il grado di attenzione che essa riserva alla corretta gestione del proprio business. Inoltre, le stellette rimarcano la scrupolosa attenzione alle procedure, il rispetto delle regole, la chiarezza della proposta e la massima trasparenza adottata e praticata dall’azienda. In passato altre tre società del gruppo- Tecnologie, Ambiente e Innovazione- avevano ricevuto il rating.

Monza, due stellette e doppio più: alto rating legalità ad Acinque Energia

Un riconoscimento che non sottolinea solo il prestigio e la qualità ma che consente a chi lo riceve di accedere a vantaggi in sede di concessione di finanziamenti pubblici e agevolazioni per l’accesso al credito bancario e permette una maggiore trasparenza e visibilità sul mercato oltre a una migliore immagine verso gli gli stakeholders, grazie anche a un’apposita sezione presente sul sito dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).

“Siamo molto soddisfatti- ha dichiarato l’amministratore delegato di Acinque Energia Andrea Tugnoli– il riconoscimento è la dimostrazione concreta dell’impegno profuso nel costruire relazioni di fiducia solide e durature con tutti i nostri stakeholder. Per noi è un valore fondamentale distinguersi nel rapporto con i clienti e questo risultato ci conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Continueremo a lavorare con la stessa passione e determinazione per mantenere e consolidare la fiducia che i nostri clienti e partner ripongono in noi”.