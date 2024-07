Monza e Brianza: 83 nuove attività storiche, tutti i premiati

Sono 83 attività le nuove attività storiche in provincia di Monza e Brianza: Regione Lombardia ha conferito il riconoscimento a 17 botteghe artigiane storiche, 15 locali storici, 51 negozi storici del territorio. Negozi di lungo corso con il record di un bar di Limbiate in attività dal 1915. In tutto insigniti 607 i negozi, locali e botteghe artigiane che operano senza interruzioni da almeno 40 anni: l’albo regionale delle attività storiche ora comprende in totale 3.909 imprese.

Monza e Brianza: 83 nuove attività storiche, l’assessore Guido Guidesi

I riconoscimenti sono stati deliberati dall’assessorato regionale allo Sviluppo economico presieduto da Guido Guidesi: «Il marchio – evidenzia l’assessore – simboleggia il grazie della Regione nei confronti di chi, col proprio lavoro quotidiano, rende grande la Lombardia e garantisce un presidio fondamentale per le comunità. Studiosi ed esperti dovrebbero analizzare la storia di queste piccole imprese per comprendere davvero dove nasce la forza economica e sociale della nostra terra. Si tratta di attività che nel corso dei decenni hanno saputo resistere e innovarsi nel segno della tradizione, spesso attuando con successo il ricambio generazionale. Regione Lombardia sarà sempre, con convinzione, dalla loro parte».

Monza e Brianza: 83 nuove attività storiche, la soddisfazione di Alessandro Corbetta

«Con oggi – afferma in una nota Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione – la provincia di Monza e Brianza si arricchisce di 83 nuove attività storiche, suddivise in 17 botteghe artigiane storiche, 15 locali storici e 51 negozi storici. Tutte queste si aggiungono alle già 162 attività storiche riconosciute negli anni scorsi da Regione Lombardia. Fare impresa, è nel Dna della nostra provincia, e tutte queste attività rappresentano un vero esempio per le nuove generazioni del nostro territorio e sono il cuore pulsante dell’economia, non solo brianzola, ma lombarda e italiana. Un grazie a Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico, che ogni anno continua a sostenere e a impegnarsi nella valorizzazione di queste splendide realtà. La Lega da sempre è attenta al tema delle attività storiche, proprio per questo abbiamo anche presentato degli ordini del giorno all’assestamento di bilancio regionale per chiedere di aggiungere risorse al bando dedicato a tali attività, così da andare incontro a tutte quelle richieste che erano rimaste escluse dai finanziamenti».

Monza e Brianza: tutte le 83 nuove attività storiche