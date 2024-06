La Quantyca di Monza tra le migliori tre aziende d’Italia dove lavorare secondo la Gen Z

C’è la azienda monzese Quantyca, secondo posto in Italia, tra le top 20 migliori aziende in cui lavorare secondo la Gen Z. La vetta è occupata dalla pugliese Apuliasoft con sede a Bari attiva nello sviluppo software mentre completano il podio l’impresa monzese che si occupa di consulenza IT e la milanese Accuracy, attiva nel settore della consulenza gestionale al management aziendale.

La Quantyca di Monza si occupa di consulenza IT, seconda nel ranking Best Workplaces for Gen Z

Il ranking Best Workplaces for Gen Z è stato stilato per la prima volta da Great Place to Work Italia ascoltando il parere espresso da 3.407 collaboratori “zoomer” attivi in 99 aziende che hanno risposto a un questionario di 60 domande.

Tra i settori lavorativi preferiti dalla Gen Z dominano l’IT (40%) e i servizi professionali (25%). Sano equilibrio tra lavoro e vita privata, sicurezza psicologica e possibilità di gestire con flessibilità le necessità personali sono i tratti distintivi dei migliori ambienti di lavoro secondo i giovanissimi. “La sfida per le imprese nel trattenere gli “zoomer” è ardua: necessità e valore sono molto diversi dalle generazioni passate” dichiara Beniamino Bedusa, Presidente di Great Place To Work Italia.

Gen Z, cosa apprezza nel mondo del lavoro

La Generazione Z nelle aziende “Best” apprezza particolarmente gli aspetti di socialità sul luogo di lavoro, valutando positivamente il rapporto con i colleghi, il team e l’accoglienza ricevuta. Tanto da arrivare, nel 93% dei casi, a raccomandare l’organizzazione per cui lavorano come eccellente ambiente di lavoro ad amici e conoscenti, con un gap di 13 punti percentuali rispetto alle aziende non in classifica (80%).